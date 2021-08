Une introduction à Solana : innovations, fonctionnalités et avis

Solana sera-t-elle l’élue ? La course pour devenir la principale blockchain basée sur les contrats intelligents s’intensifie. De nombreux projets poursuivent la queue d’Ethereum, offrant des transactions plus rapides et moins chères, ainsi que des innovations technologiques. Que propose Solana ? Une horloge interne. Un nombre incroyablement plus élevé de transactions. Des tarifs si bas qu’ils sont quasi inexistants. La capacité de s’adapter à l’adoption mondiale au niveau de votre couche 1.

Cela suffira-t-il à conquérir le marché ? Solana est-elle la mythique tueuse d’Ethereum que tout le monde recherche ? Continuez à lire et obtenez suffisamment d’informations pour prendre votre propre décision. Nous résumerons le bon, le mauvais et le laid dans des puces digestes et un texte court.

Qu’est-ce que le test d’histoire et comment ça marche ?

Contrairement à ce que son nom suggère, la preuve de l’histoire n’est pas un mécanisme de consensus. Solana utilise Proof-Of-Stake pour valider ses blocs. “L’innovation principale de Solana est la preuve de l’histoire (POH), une source de temps mondiale sans autorisation disponible sur le Web qui fonctionne avant le consensus”, lit-on dans l’encadré d’information de la vidéo ci-dessous.

Pour ramener le point à la maison, citons également Techcrunch :

Entrez dans la grande idée de Yakovenko, qu’il appelle une “preuve de l’histoire”, dans laquelle la blockchain de Solana a développé une sorte d’horloge synchronisée qui, essentiellement, attribue un horodatage pour chaque transaction et désactive la capacité des mineurs et des bots à décider de l’ordre de quelles transactions sont enregistrées sur la blockchain. Yakovenko dit que cela permet une plus grande sécurité et « une résistance à la censure ».

Le créateur de Solana est Anatoly Yakovenko, un résident de San Francisco « qui a passé plus d’une douzaine d’années en tant qu’ingénieur travaillant sur les protocoles sans fil chez Qualcomm. « Il ne s’intéressait pas aux crypto-monnaies jusqu’à ce qu’il découvre un moyen d’améliorer le système. Dans les blockchains traditionnelles, les blocs ne sont pas horodatés et cela conduit à des inefficacités. Yakovenko a découvert un moyen de l’inclure dans la fonction de hachage SHA-256 (Secure Hashing Algorithm 256), et le reste appartient à l’histoire… la preuve de l’histoire.

Autres innovations offertes par la blockchain Solana

Cette section sera la seule partie technique de l’article, c’est promis. Pour commencer, nous allons citer l’analyse d’EVALUAPE. Ils sont “une plate-forme de démonstration et d’évaluation de projets blockchain”.

VDF, fonction de retard vérifiable :

Une fonction utilisée pour générer PoH. C’est une fonction de hachage résistante aux collisions. En bref, il s’agit d’une fonction qui prend un tas d’entrées de données et crache une sortie de taille fixe. Le principal avantage de la fonction est sa sécurité.

Communication avalanche :

En termes simples, étant donné que la valeur de hachage à chaque horodatage est calculée par la valeur de hachage précédente, une longue plage de hachages peut être divisée en petites partitions que les nœuds peuvent vérifier séparément. Chaque nœud n’a besoin que de vérifier une partition de valeur de hachage, puis de concaténer et de restaurer une valeur de hachage longue.

Et pour le prochain lot, nous citerons l’analyse de Decrypt de la plateforme Solana.

Tower Consensus, une variante du Proof-Of-Stake qui :

Il permet aux réseaux distribués de parvenir à un consensus malgré les attaques de nœuds malveillants, connues sous le nom de Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT). La mise en œuvre de PBFT par Solana applique une source de temps globale à travers la blockchain via un deuxième nouveau protocole connu sous le nom de Proof of History (PoH).

Le niveau de la mer:

Cela permet une exécution de contrat intelligent parallèle qui optimise les ressources et garantit que Solana peut évoluer sur les GPU et les SSD, ce qui devrait aider la plate-forme à évoluer pour répondre aux demandes.

Gulf Stream :

Solana rejette également complètement le système mempool utilisé par d’autres plates-formes et transmet à la place les transactions aux validateurs avant même que le lot de transactions précédent ne soit terminé. Cela permet d’optimiser la vitesse de confirmation et d’augmenter le nombre de transactions pouvant être traitées simultanément et en parallèle.

Principales caractéristiques de la blockchain Solana

Techniquement, il est encore en version bêta. Cependant, votre MainNet est opérationnel. Faible barrière à l’entrée pour devenir validateur. Il n’y a pas de mise minimum pour commencer à valider, mais la possibilité d’être sélectionné est directement liée à la taille de votre pari. C’est encore plus rapide que les systèmes financiers existants ET les échanges centralisés de crypto-monnaie. Plus de 100 projets étaient en construction à Solana fin 2020. Aujourd’hui, ils sont plus de 250. La croissance est exponentielle. Au moment de la rédaction de cet article, leurs statistiques officielles font état de 905 validateurs et de 1 331 nœuds. Les frais de transaction moyens sont de 0,00025 $. Ils rapportent actuellement 1 375 transactions par seconde. Le projet prend en charge les contrats intelligents dans n’importe quel langage de programmation.

De puissants alliés et co-signatures

C’est la “chaîne officielle” de l’USDC. Et l’USDC est le deuxième plus grand stablecoin au monde. FTX et Alameda Research de Sam Bankman-Fried. Leur Serum DEX fonctionne sur Solana, ainsi que leurs projets Maps.me et Oxygen, un protocole de prêt / prêt DeFi.

Solana, critiques et scandales

Bien qu’il dispose d’une documentation abondante et disponible gratuitement, le projet n’a pas de feuille de route clairement définie. Leurs tokenomiques officiels indiquent clairement « Sous réserve de modifications. “Il n’y a pas assez d’informations sur les fonctions de la Fondation Solana. Et ils ont plus de 10% du jeton SOL. Et gèrent une réserve communautaire de 38%. Quelqu’un a repéré un portefeuille mystère avec 11 365 067 SOL. Ils ont fini par être un non divulgué prêt de la Fondation Solana à une société de tenue de marché qui a fourni des liquidités à Binance. Ces jetons ont finalement brûlé, mais wow ! En décembre, pendant six heures, “le réseau Mainnet Beta de Solana a interrompu les nouvelles confirmations de blocs, entraînant une panne temporaire. La raison était : « Un validateur a démarré deux instances de sa machine et a commencé à transmettre plusieurs blocs différents pour le même emplacement, créant finalement 3 partitions minoritaires différentes non confirmées du réseau. » Son excuse était que Solana est toujours en version bêta, ce qui est juste.

Tableau des prix SOL pour le 15/08/2021 en FTX | Source : SOL/USD sur TradingView.com

Un rendez-vous pour clore ce

Sur les buts de Solana, Anatoly Yakovenko a déclaré à Techcrunch :

“Tout ce que nous faisons pour rendre cela de plus en plus rapide entraîne une meilleure résistance à la censure et donc de meilleurs marchés”, a-t-il déclaré hier. «Et la découverte des prix est ce que j’imagine être le cas d’utilisation ultime pour les réseaux publics décentralisés. Pouvons-nous être le moteur de découverte des prix au monde ? C’est une question intéressante à poser.”

