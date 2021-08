Une introduction douce au réseau Lightning ⋆ Crypto nouveaux médias

Visitez l’article original*

Souvent considérée comme la voie à suivre pour l’évolutivité de Bitcoin, il s’agit d’une simple description du réseau Lightning.

* Cet article suppose que le lecteur a déjà une compréhension de base du protocole Bitcoin, ainsi que de la façon dont les nœuds, les utilisateurs et les mineurs interagissent en son sein.

Bitcoin est extrêmement sécurisé, mais cela s’est initialement produit à un compromis : il est lent. Sur sa couche de base, il est impossible de contourner l’immense puissance de calcul et le temps de bloc moyen de 10 minutes – et c’est le but. Le nombre maximal de transactions par seconde (TPS) de Bitcoin est d’environ cinq, ce qui soulève immédiatement des inquiétudes quant à l’évolutivité qui permet à des millions d’utilisateurs de tirer parti de son cas d’utilisation : une devise peer-to-peer sans autorisation.

Entrez dans le réseau Lightning. Lightning a été proposé dans un livre blanc de Joseph Poon et Thaddeus Dryja en 2016. Avec 59 pages, c’est une lecture sérieuse, mais c’est tout simplement génial. Il surmonte ce problème d’évolutivité sans sacrifier la sécurité ou le manque de confiance, et augmente l’anonymat dans le processus.

Il y a souvent des discussions concernant les protocoles construits sur Bitcoin, et si ses utilisateurs interagissent ou non avec le « vrai » bitcoin. C’est une question juste dans ce contexte, car il n’est pas immédiatement évident de savoir comment les utilisateurs de Lightning interagissent avec le « vrai » bitcoin tout en ayant des temps de transaction quasi instantanés et des frais presque nuls.

Le Lightning Network lui-même se compose de deux choses : les nœuds et les canaux entre eux. Ces nœuds doivent également servir de nœuds pour la couche de base de Bitcon, car c’est ainsi qu’ils ouvrent et ferment des canaux entre les nœuds.

Bitcoin ne peut être ajouté au Lightning Network qu’en créant un canal entre deux nœuds. Le bitcoin est placé dans une transaction non diffusée que les deux nœuds vérifient et signent. Ce canal peut être financé par l’un ou les deux nœuds. Cela signifie que

1. Ce bitcoin ne peut être utilisé pour rien d’autre jusqu’à ce que cette transaction soit diffusée sur le réseau.

2. Les deux nœuds ont la possibilité de « racheter » cette transaction à tout moment afin de récupérer leurs montants de financement de canal initiaux.

Il y a beaucoup d’efforts et de nuances dans l’exploitation d’un nœud Lightning. Les opérateurs de nœuds sont incités, à tout le moins, à établir de nombreux canaux par l’accumulation de frais de routage. Les frais doivent cependant être à un prix compétitif afin que les transactions soient acheminées via leur nœud. Il est également suggéré que les opérateurs disposent de plusieurs canaux pour augmenter la connectivité du réseau et faciliter le rééquilibrage des canaux.

Un effet secondaire naturel du fonctionnement de Lightning Network est la mise en commun des fonds dans un canal ou un autre. Cela restreint la liquidité dans certains quartiers et nécessite donc un « rééquilibrage » des canaux afin d’avoir un gradient de liquidité plus homogène sur l’ensemble du réseau. La taille maximale de la transaction – au moins autrefois – limitée par le plus petit solde de canal. Il est intéressant de noter que Rene Pickhardt et Stefan Richter y travaillent. Les opérateurs sont également encouragés à ouvrir de grands canaux – généralement au moins un million de satoshis – afin de permettre des transactions plus importantes via leur(s) canal(s). Les opérateurs sont également incités à garder leurs canaux ouverts aussi longtemps que possible, car leur fermeture nécessite un retour à la couche de base, ce qui entraîne des frais de transaction potentiellement élevés.

Les opérateurs de canaux sont incités à coopérer les uns avec les autres. La plus grande préoccupation est un composant de canal fermant le canal par lui-même, diffusant une transaction incorrecte (c’est-à-dire l’état du canal, qui montre l’équilibre du canal par côté à un moment donné) vers la couche de base. Mais ils ne peuvent pas accéder à ce bitcoin pendant un certain temps. Si, pendant ce temps, l’autre composant de canal peut afficher un état de canal plus récent, le composant de canal malveillant perd tous ses bitcoins. Cela peut également être appliqué par les nœuds Watchtower.

Le bon fonctionnement des nœuds et canaux Lightning peut prendre beaucoup de temps. Heureusement, il existe de grandes communautés consacrées à l’éducation et à tout le monde, y compris votre grand-mère, dans Lightning.

Des améliorations Lightning sont actuellement apportées par plusieurs organisations, notamment Lightning Labs, Blockstream et ACINQ. Bien qu’il s’agisse de groupes individuels, ils assurent l’interopérabilité de leurs produits en utilisant des règles de développement convenues.

Étant donné que Lightning est encore en grande partie un travail en cours, des problèmes de sécurité et des vulnérabilités surgiront inévitablement. Cela étant dit, il a parcouru un très long chemin en quelques années seulement. Au moment de la rédaction de cet article, il compte plus de 20 000 nœuds publics, 60 000 canaux et 2 000 bitcoins de capacité.

Comme Lightning rend inutile la confirmation de chaque transaction sur la blockchain de la couche de base, la limite supérieure possible du TPS tend régulièrement vers l’infini. Cela pousse également les frais de transaction à près de zéro.

Interagir avec Lightning n’est pas très différent d’interagir sur la couche de base. Vous pouvez toujours utiliser votre propre nœud ou celui de quelqu’un d’autre via un portefeuille dépositaire ou non dépositaire. Désormais, au lieu d’adresses commerciales, nous échangeons des factures, qui encodent, entre autres, où va le bitcoin et combien y va. Ces transactions sont envoyées via le routage en oignon, ce qui signifie qu’aucun nœud entre l’expéditeur et le destinataire ne sait qui envoie et qui reçoit. La foudre augmente considérablement la fongibilité de cette façon. Avec la promulgation de Taproot, il deviendra difficile de savoir si le bitcoin est ou non traité sur le réseau Lightning.

Afin de retirer le bitcoin de Lightning vers la couche de base, un canal doit être fermé, une boucle peut être effectuée ou un échange de sous-marin peut être effectué. Vous pouvez le faire vous-même, si vous utilisez votre propre nœud Lightning, ou vous pouvez laisser quelqu’un d’autre le faire via un portefeuille susmentionné.

Heureusement, il y a une vague d’activités autour de l’intégration et du développement de Lightning. L’adoption mondiale est en vue et à portée de main, et il faudra toutes les mains sur le pont.

