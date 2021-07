Une introduction sur le vote à choix classé – RedState ⋆ .

Il s’agit du huitième d’une série d’articles du FreedomFest 2021, une conférence annuelle axée sur les libertaires organisée par le Dr Mark Skousen, économiste et membre présidentiel à l’Université Chapman en Californie. Cet article reprend une conférence de l’organisateur politique Adam Friedman sur le nouveau phénomène du vote « au choix » qui fait fureur dans certains cercles politiques (principalement démocrates et libertaires). Il était l’organisateur de Get Out The Vote (GOTV) pour la récente primaire du maire de New York qui a incorporé la méthodologie du choix classé. Il se présente comme « un New-Yorkais de longue date, un caricaturiste, un amoureux des chats et un défenseur passionné qui a été impliqué dans des campagnes pour les droits de l’homme, la justice pénitentiaire et les problèmes LGBTQ+ ». Friedman est le fondateur de Rank the Vote.

Voici ce que j’ai retenu de son discours :

Revendication : comment amener la liberté dans les urnes grâce au vote préférentiel. L’échec de nos élections à la pluralité est une prémisse. « Pluralité : le plus grand nombre de voix l’emporte. » (la cause première de notre crise politique). Le paradoxe de la pluralité. Plus de candidats qui se présentent divisent les voix et obtiennent un résultat que la majorité des électeurs ne soutiendrait pas. Rank the Voter est une réforme non partisane ; le but est de protéger la volonté de la majorité Dans le Massachusetts, chaque fois que les courses impliquent 3 candidats ou plus, la plupart des élus n’ont pas obtenu la majorité des voix La politique de pluralité corrompt la concurrence, décourage les candidats de se présenter, restreint l’éventail des débats, limite nos choix honnêtes Vote classé (RCV) : au lieu de sélectionner un seul candidat, RCV vous permet de classer plusieurs candidats dans l’ordre que vous préférez. Tous les choix n’ont pas besoin d’être classés Une majorité de votes est requise pour gagner une course donnée (en une série de recalculs si la majorité n’est pas atteinte au premier tour) Fonctionnement : dans la colonne des pourcentages les plus bas du RCV au premier tour des électeurs, les voix sont réaffectées aux seconds choix de ce groupe pour le second tour ; ce processus est répété jusqu’à ce que quelqu’un obtienne la majorité. Le processus RCV est informatisé ; cela signifie que tous les bulletins de vote doivent être reçus avant que les calculs ne soient terminés (c’est pourquoi il y a eu des retards lors des récentes élections à New York) Campagne plus honnête parce que tout le monde voulait être le deuxième choix de ses adversaires (pas de données réelles qui prouvent que la supposition ) Avec RCV, les candidats sont incités à faire campagne/prosélytisme pour obtenir la deuxième position de candidat de leurs opposants Les élections RCV se traduisent par moins de négativité (des études et des sondages de sortie le montrent) Les médias peuvent également fournir des approbations classées et expliquer leur justification RCV a été utilisé dans le monde depuis longtemps 23 villes et villages de l’Utah adoptent le RCV lors des futures élections Virginia GOP utilisera le RCV dans leurs conventions de nomination La conviction est que ce système représente plus étroitement la volonté du peuple L’affirmation est que le plus grand obstacle à la mise en œuvre du RCV, c’est l’éducation des électeurs (les démocrates l’ont adopté) Jenny Kirby est la responsable du Dakota du Sud pour Rank the Vote ; il y a des pistes dans d’autres États (pas tous) l’Arizona, le Colorado, le Connecticut et le Delaware sont des cibles à court terme pour la mise en œuvre du RCV Les libertariens dans le public étaient tous pour le RCV, car ils le considèrent comme un moyen de gagner des élections, ou du moins élire les candidats les plus libertaires. [I’m not sure that that would happen.]

[Note: I remain a skeptic because they don’t take a stand on voter ID. Ballot harvesting and other unchecked fraud defeat the purpose of the system. I also wonder who the major donors are and what their agendas might be. Unclear. Finally, show me the results in a Red state, as all the examples given were in Blue jurisdictions.]

