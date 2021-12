Une introduction tardive pour les acheteurs d’albums britanniques

Le 5 décembre 1964, le Suprêmes ont fait l’actualité internationale et ont atteint le palmarès britannique des LP pour la première fois, en nous invitant à Meet The Supremes. Après s’être débarrassé de leur étiquette indésirable en tant que Supremes « sans succès », le trio Motown voyageait, dans tous les sens du terme. Ils ont enregistré deux gros tubes britanniques en l’espace de quelques semaines avec « Where Did Our Love Go » et « Bébé d’amour, » et maintenant il était temps pour l’action de l’album.

Le palmarès des albums britanniques de cette semaine est un reflet fascinant des courants musicaux qui circulaient à l’époque. Les Beatles, presque inévitablement, étaient au n ° 1, avec A Hard Day’s Night, suivi des premiers albums éponymes de les pierres qui roulent et les Kinks. D’autres groupes révolutionnaires de l’époque, tels que Manfred Mann and the Animals, figuraient également dans le top dix, mais comme toujours, ils avaient la brigade d’écoute facile avec laquelle rivaliser. Les célibataires avaient un album dans le Top 10 et Jim Reeves, tragiquement tué dans un accident d’avion cet été-là, en avait deux.

De nouveaux admirateurs internationaux

Meet The Supremes n’était pas un nouvel album au moment de ses débuts au Royaume-Uni. Le groupe l’avait sorti en tant que premier long joueur dès la fin de 1962, quand il n’a pas réussi à figurer même en Amérique. Il ne contenait pas moins de quatre singles, dont aucun n’a fait grande impression. Mais lorsque les filles se sont écrasées dans la conscience britannique en 1964, c’était une autre histoire. Avec une liste de morceaux légèrement différente, Motown avait un album qu’ils pouvaient présenter à leurs admirateurs internationaux.

L’édition britannique comportait également des chansons de la sortie ultérieure du groupe en 1964, Where Did Our Love Go, ainsi que la face B, au titre expansif « (The Man With The) Rock & Roll Banjo Band ». Crédité à Clarence Paul et Berry Gordy Jr., ce morceau est apparu sur le LP 1965 The Supremes Sing Country, Western et Pop. Le single de Where Did Our Love Go qui est devenu la première entrée dans le Top américain des Supremes, le désinvolte « When the Lovelight Starts Shining Through His Eyes », était également inclus.

Le Meet The Supremes «anglicisé» a fait ses débuts au n ° 17, la deuxième nouvelle entrée la plus élevée de la semaine, derrière Roy Orbison‘s « Oh, jolie femme » au n°11. La semaine suivante, il a grimpé au n ° 13, qui s’est avéré être son apogée. De manière très surprenante, même avec toute leur énorme popularité avec un single à succès après l’autre, les Supremes n’ont pas fait le Top 10 du palmarès des albums britanniques jusqu’à ce qu’ils l’aient dépassé quatre ans plus tard avec leur collection Greatest Hits.

