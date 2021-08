Une intrusion présumée de Taylor Swift mène à une arrestation dans l’appartement du chanteur à New York

Un homme a été arrêté vendredi matin devant l’immeuble de Taylor Swift à New York pour avoir prétendument tenté d’entrer. Patrick Nissen, 28 ans, de Lincoln, dans le Nebraska, a été arrêté dans le hall de l’immeuble Tribeca après qu’un agent de sécurité a signalé qu’un homme avait pénétré dans la propriété juste avant 8 h HE, ont indiqué des sources policières au New York Post. Swift n’était pas à la maison à ce moment-là.

Nissen a été inculpé d’intrusion criminelle au deuxième degré, un délit, ont déclaré des sources policières à TMZ. Nissen serait entré dans le bâtiment en utilisant une porte non verrouillée. Le gardien de sécurité l’a repéré et s’est rendu compte qu’il n’avait pas la permission d’entrer dans le bâtiment. Le gardien a alors appelé le 911. Lorsque la police est arrivée, il leur aurait dit qu’il était amoureux du chanteur de “Cardigan”. Des sources ont déclaré à TMZ que Nissen avait pris un bus pour New York.

Avant que Nissen n’entre soi-disant dans le bâtiment, il était “assis, secouant juste la tête” et s’est crié dessus, a déclaré un témoin au Post. Le témoin et deux autres ont déclaré qu’il avait l’air “hébété” lorsqu’il est entré. L’un des témoins a déclaré qu’il semblait que Nissen était entré après avoir vu une autre personne quitter le bâtiment. “Il était comme errer lentement”, a déclaré le témoin.

Un compte Twitter appartenant prétendument à Nissen inclut des références à Swift, bien que le compte soit inactif depuis février 2015. Dans son dernier tweet, Nissen a tagué Swift, écrivant qu’il l’aime et qu’elle « doit venir me chercher. vers le bas et paniquer.” Nissen a écrit dans sa biographie qu’il “recherchait l’amour de ma vie” et que Swift est “l’une de ces personnes avec qui je pense pouvoir me connecter et tomber amoureux”.

Les maisons de Swift à New York, Manhattan et Beverly Hills ont toutes été ciblées par des harceleurs. En avril, Hanks Johnson, 52 ans, aurait tenté d’entrer dans l’appartement de TriBeCa et aurait été arrêté après qu’un témoin a appelé le 911. Il a été inculpé d’intrusion criminelle. Après l’audience, Johnson a déclaré aux journalistes qu’il était un conférencier motivateur et qu’il souhaitait travailler avec Swift pour “augmenter les vibrations en Amérique” ensemble. Il a affirmé que Swift l’avait contactée et l’avait invité chez elle à New York.

En septembre 2020, Eric Swarbrick d’Austin, au Texas, a été condamné à 30 mois de prison après avoir plaidé coupable de harcèlement criminel et d’envoi de lettres de menace à sa maison de disques. Il aurait envoyé plus de 40 lettres à Big Machine Label Group, demandant à être présenté à Swift. À trois reprises, il se serait rendu à Nashville pour remettre des lettres en main propre au label, selon les dossiers judiciaires obtenus par l’Associated Press.