Une « invention » espagnole permet d’aider les patients atteints d’une lésion de la moelle épinière avec un smartphone

01/01/2022 à 08:30 CET

Les accidents de la circulation, le travail ou les chutes sont les principales causes de blessures de la moelle épinière.

Lorsque ces blessures surviennent, que ce soit au niveau cervical ou thoracique, elles provoquent la altération des fonctions motrices et sensorielles des parties du corps situées sous le point de blessure.

Et cette détérioration fait que la personne blessée connaît le manque de contrôle des muscles du tronc, essentiel pour effectuer des tâches telles que le maintien de l’équilibre et de la verticalité, et des routines quotidiennes telles que manger, s’habiller et ramasser ou manipuler des objets, entre autres.

Mais, malgré le grand impact de la fonction motrice du tronc sur la qualité de vie des patients, il n’y a pas de mesures objectives et standardisés pour leur quantification.

La évaluation clinique C’est la méthode la plus courante, mais elle comporte un degré élevé de subjectivité puisqu’elle dépend d’échelles qualitatives.

Désormais, une équipe de chercheurs dirigée par Raimon Jané, chef du Groupe CIBER-BBN pour le traitement et l’interprétation des signaux biomédicaux (BIOSPIN) de l’Institut de bio-ingénierie de Catalogne (IBEC) et professeur à l’UPC ; et par Hatice Kumru, neurologue et coordinatrice de Neurophysiologie à l’Institut Guttmann et Joan Vidal, directrice pédagogique et responsable du groupe Neuro-réparation et thérapies avancées à l’Institut Guttmann

Ils ont développé une nouvelle méthodologie qui permet la détermination objective et quantitative de la fonction du tronc chez les patients présentant une lésion de la moelle épinière.

La nouvelle approche, qui a été publiée récemment dans le Journal of Neural Engineering, combine l’électromyogramme (une procédure de diagnostic qui permet d’évaluer le comportement des muscles et des cellules nerveuses qui les contrôlent) avec le accéléromètre d’un smartphone et peut compléter une évaluation clinique avec des données objectives.

Une méthode qui combine l’activation musculaire avec des schémas de mouvement

Cet important travail a eu pour point de départ une autre étude publiée récemment dans la revue Scientific Reports, où la même équipe de chercheurs a développé le nouvelle technique mesurant la fonction thoracique lors d’une tâche d’atteinte chez des personnes en bonne santé, assises dans un fauteuil roulant.

La nouvelle approche développée par les groupes Jané et Kumru repose sur la combinaison mesures d’activité de différents muscles de la poitrine, en utilisant l’électromyographie, avec modèles de mouvement comme la vitesse, l’accélération et l’angle d’inclinaison.

Comme alternative plus simple et plus rentable aux systèmes de capture de mouvement, les chercheurs ont utilisé un téléphone mobile de type accéléromètre smartphone fixé dans la région thoracique du patient.

Une fois la méthodologie affinée avec des personnes en bonne santé, dans la deuxième étude 24 patients atteints de lésions de la moelle épinière ont été étudiés dans la zone cervicale ou thoracique, ils devaient bouger leur tronc pour atteindre un bouton situé à 15 centimètres du fauteuil roulant.

« L’analyse et l’interprétation des signaux EMG et accéléromètres des smartphones nous ont permis d’obtenir des informations neurophysiologiques et motrices pour évaluer quantitativement, et de manière personnalisée, la fonction du tronc chez les patients présentant une lésion médullaire », explique Yolanda Castillo-Escario de IBEC

Restaurations personnalisées et objectives

Les chercheurs ont également fonction de tronc évaluée en réponse à un signal de sursaut acoustique, qui est connu pour raccourcir le temps de réponse lors de l’exécution d’une tâche (un effet connu sous le nom de StartReact).

Ils ont déterminé les effets du SAS en tant que stimulus déstabilisant et déclencheur de StartReact chez des patients atteints de lésions de la moelle épinière, qui, en raison de leur stabilité altérée, doivent compenser la perte d’équilibre pour contrôler leur posture.

« Pour la première fois, l’effet StartReact sur les muscles du tronc de patients atteints d’une lésion médullaire a été étudié et son effet a été quantifié et différencié entre lésions cervicales et thoraciques, en interprétant des signaux biomédicaux », explique Raimon Jané, chercheur au CIBER -BBN / IBEC

Les résultats ont montré des changements moteurs et l’utilisation de stratégies posturales compensatoires qui peuvent avoir conséquences importantes en rééducation, tels que des réponses retardées et des déviations latérales qui montrent un contrôle postural compromis chez les patients atteints de lésions de la moelle épinière.

La disponibilité de données quantitatives contribue à la compréhension de la fonction motrice du tronc et de la stabilité posturale chez ces patients.

La nouvelle méthodologie fournit une approche objective pour l’évaluation du patient avec une lésion médullaire, au-delà des questionnaires actuels, qui permettra d’adapter la rééducation à la capacité fonctionnelle objectivement mesuré.

« Notre étude cherche à surveiller, sans subjectivité, l’affectation de la stabilité du tronc à la suite d’une lésion de la moelle épinière », explique Hatice Kumru de l’Institut Guttmann. « La méthodologie que nous avons développée ouvre les portes pour créer une rééducation et un traitement personnalisés du tronc. programmes , objectifs et quantifiables », conclut Joan Vidal.