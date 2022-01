Une IPO record fait rire les I-bankers vers la banque avec les frais les plus élevés de 1,1 milliard de dollars en 2021

À 16,6 milliards de dollars, les offres publiques initiales (IPO) ont établi un record à vie en 2021, dépassant le précédent record de 10,8 milliards de dollars en 2017 par une marge plus large.



Poussés par un boom historique des introductions en bourse qui a vu 63 émetteurs, dirigés par des entreprises technologiques de la nouvelle ère, recueillir un énorme crore de Rs 1,2 lakh (16,6 milliards USD) sur le marché primaire, les banquiers d’investissement se sont moqués de la banque en collectant 1,1 milliard de dollars de frais. au cours de l’année écoulée, ce qui en fait les frais de conseil les plus élevés jamais perçus, selon un rapport de l’industrie.

Alors que le nombre d’introductions en bourse a plus que doublé par rapport à il y a un an pour atteindre 63, le produit a été plus de quatre fois supérieur au montant levé par rapport à la même période l’année précédente et l’élan devrait se poursuivre car davantage d’introductions en bourse sont attendues l’année prochaine, avec la mère de toutes les émissions, l’émission LIC, devraient augmenter les recettes l’année prochaine beaucoup plus, a-t-il déclaré.

Le rapport est préparé par Refinitiv, une entreprise du LSEG (London Stock Exchange Group) et l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de données sur les marchés financiers.

Les activités de banque d’investissement ont généré un record de 1,1 milliard de dollars en 2021, soit 8,5% de plus qu’en 2020, ce qui en fait la période annuelle la plus élevée jamais enregistrée depuis le début des records en 2000, selon le rapport.

Sur le total, les commissions de souscription sur les marchés des capitaux propres ont atteint 433,8 millions USD, en hausse de 49,7 % par rapport à 2020 et les commissions de souscription sur les marchés des capitaux d’emprunt ont totalisé 164,8 millions USD, en baisse de 24,4 % d’une année sur l’autre, et il s’agit du niveau le plus bas depuis 2018.

Dans l’ensemble, les marchés des capitaux propres ont levé 35,6 milliards USD en 2021, en baisse de 4,3 % par rapport à 2020, malgré une croissance de 73,6 % en volume, les transactions ayant été conclues sur des valeurs plus petites.

Les offres de suivi, qui représentaient 52% du produit global de l’ECM, ont levé 18,6 milliards de dollars, encore une fois en baisse de 42,8%, mais en volume, elles ont augmenté de 21,4%.

Les émissions sur le marché des capitaux propres par secteur financier ont représenté la majorité de l’activité avec 30,9% de part de marché d’une valeur de 11 milliards de dollars, en baisse de 20,3% d’une année sur l’autre.

Les télécommunications ont vu leurs recettes augmenter de 46,5 pour cent et ont capturé 17,4 pour cent de part de marché, suivies par les matériaux avec 11,9 pour cent de part de marché.

Parmi les I-bankers, SBI Caps a pris la première place dans le classement des commissions de banque d’investissement avec 7,8% de part de portefeuille et 86,9 millions de dollars de frais connexes, selon le rapport.

D’un point de vue catégorie, ICICI Bank est en tête du classement des commissions de souscription ECM avec 3,9 millions de dollars de produits connexes et 10,8 % de part de marché, suivie par JP Morgan et Axis Bank avec respectivement 10,5 % et 8,6 % de part de marché ; et Axis Bank a dominé le classement des obligations de souscription de 108 émissions d’une valeur de 9,7 milliards de dollars et représentait 16,6 pour cent de la part de marché.

Les commissions de conseil en fusions et acquisitions réalisées ont augmenté de 6,7% à 327,6 millions de dollars, tandis que les commissions de prêts syndiqués ont diminué de 11,1 pour cent à 192,1 millions de dollars.

D’un autre côté, la conclusion d’accords a atteint un sommet en trois ans, malgré les défis posés par la pandémie. Le rapport s’attend à ce que la dynamique de l’accord se poursuive en raison de la demande croissante des investisseurs et de l’abondance de liquidités alors que les entreprises remodèlent leurs activités par le biais de fusions et acquisitions.

Les fusions et acquisitions ont atteint un sommet en trois ans à 125,7 milliards de dollars, en hausse de 53,7% par rapport à 2020. Alors que la valeur moyenne des transactions était de 95 millions de dollars, en hausse de 15,5%, il y a eu 21 transactions de plus de 1 milliard de dollars, avec un total cumulé de 50 milliards de dollars, contre 16 transactions d’une valeur de 34,6 milliards de dollars en 2020.

Les fusions et acquisitions nationales se sont élevées à 44,9 milliards de dollars, en hausse de 22,6%, menées par Piramal Finance qui a acquis DHFL pour 4,7 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grosse transaction de l’année.

Les fusions et acquisitions entrantes ont presque doublé (en hausse de 93,1 %) pour atteindre 69,8 milliards de dollars, la période annuelle la plus élevée depuis le début des records en 1980.

Les États-Unis ont été l’acquéreur étranger le plus actif avec 33,3 milliards de dollars de transactions.

Les fusions et acquisitions sortantes ont atteint un sommet en trois ans à 6,9 milliards de dollars, en hausse de 57 % par rapport à il y a un an et la Grande-Bretagne était le pays le plus ciblé en termes de valeur par les entreprises nationales avec 22 transactions d’une valeur de 2,3 milliards de dollars, soit 33 % de au total, tandis que les États-Unis ont enregistré le plus grand nombre d’acquisitions avec 58 transactions d’une valeur de 1,9 milliard de dollars et 27,4 % de part de marché.

La majorité des transactions ont été conclues dans le secteur financier à 29,8 milliards de dollars, en hausse de 171,3% par rapport à 2020, ce qui représentait 23,7% de toutes les transactions.

Les émissions obligataires primaires ont permis aux émetteurs de lever 58,6 milliards de dollars en 2021, en baisse de 20,2 % par rapport à 2020, ce qui en fait la période la plus basse depuis 2018, où il était de 46,2 milliards de dollars. L’émission d’obligations à 10 ans de 1,3 milliard USD de HDFC a été la plus importante émission de l’année.

