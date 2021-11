Une irrégularité du DRS découverte sur la Mercedes de Hamilton

Le pilote Mercedes Lewis Hamilton a fait face à une enquête des commissaires sportifs et à une possible rétrogradation au fond du peloton vendredi après s’être qualifié le plus rapidement pour la course de sprint qui décidera de la grille de départ du Grand Prix de Sao Paulo.

Le septuple champion du monde de F1 a dominé la séance sur le circuit atmosphérique d’Interlagos, mais l’élément d’aileron arrière de sa Mercedes a ensuite échoué à un contrôle technique.

Un représentant de l’équipe a été convoqué pour voir les commissaires.

Le Britannique, à 19 points du Max Verstappen de Red Bull à quatre courses de la fin, a profité d’un nouveau moteur pour signer un meilleur temps d’une minute 07.934 secondes devant une foule enthousiaste.

Verstappen était deuxième et 0,438 plus lent, une marge considérable autour de l’un des tours les plus courts du calendrier.

« Allons-y », s’est exclamé Hamilton à la radio de l’équipe par un après-midi froid et venteux avec des nuages ​​sombres au-dessus de la tête.

L’irrégularité du DRS pourrait porter un coup supplémentaire aux aspirations de Hamilton au titre de huitième titre en F1

Verstappen vérifiant le DRS sur sa Mercedes Red Bull et Hamilton :

Peguei o Max conferindo comme asas ao final do Qualy. pic.twitter.com/QY8gr66ujO – Frederico Monteiro (@frd182) 12 novembre 2021

Le Britannique est sûr d’avoir une pénalité de cinq places sur la grille pour la course principale de dimanche en raison de son changement de moteur, mais peut prendre trois points samedi, les trois premiers marquant dans un système 3-2-1.

« Nous travaillons si dur pour essayer de bien faire cette voiture et cela a été difficile. Donc, avoir enfin la voiture comme elle l’a fait aujourd’hui, c’est bien », a déclaré Hamilton.

« La plupart du temps, nous nous trompons, je me trompe, et aujourd’hui, j’ai bien compris et la voiture était vraiment agréable à conduire. C’était tout ce que je voulais », a ajouté Hamilton rayonnant.

Cette humeur a peut-être changé lorsqu’un représentant de l’équipe merc a été convoqué par les commissaires après avoir reçu le rapport suivant du délégué technique FIA ​​F1, Jo Bauer concernant la Mercedes n°44 :

« Les positions réglables de l’élément d’aile arrière le plus haut ont été vérifiées sur la voiture numéro 44 pour vérifier leur conformité avec l’article 3.6.3 du Règlement technique de Formule 1 2021.

« L’exigence de la distance minimale a été remplie. Mais l’exigence d’un maximum de 85 mm, lorsque le système DRS est déployé et testé conformément au TD/011-19, n’a pas été remplie. » (Rapport d’Alan Baldwin)