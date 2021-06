Une jeep pénètre dans la famille sur le trottoir de New York lors d’une attaque ciblée .

in

Une Jeep a fauché six membres de la famille sur un trottoir du Bronx tôt dimanche, laissant une femme dans un état critique – dans ce que les victimes pensent être une attaque ciblée, selon la police.

La Jeep grise est montée sur le trottoir de 170 Street et Sheridan Avenue près de Grant Park à Claremont juste avant 4 heures du matin, a déclaré le NYPD, le conducteur et un passager fuyant les lieux.

Il a frappé six personnes, toutes apparentées, épinglant un homme de 60 ans et une femme de 34 ans en dessous, a déclaré le NYPD.

Le couple a finalement été libéré par les pompiers et une équipe de secours de la police.

Tous les six ont été emmenés à l’hôpital Lincoln, où la femme était dans un état critique, a déclaré le NYPD. Ses blessures comprenaient une fracture du bassin, selon des sources.

Les cinq autres membres de la famille ont été légèrement blessés, ont indiqué les sources – et le groupe a déclaré à la police qu’ils pensaient avoir été intentionnellement ciblés.

“Nous parlions normalement jusqu’à ce qu’une voiture sorte de nulle part et nous heurte, sans raison particulière”, a déclaré un membre de la famille non identifié à WABC, affirmant qu’ils étaient juste là pour “se détendre” dans un “petit rassemblement”.

“Ce n’était pas un accident, car d’où ils venaient, ils accéléraient pour nous”, a-t-il déclaré, estimant que la Jeep roulait à environ 60 mph lorsqu’elle s’est écrasée.

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune arrestation, a indiqué la police.