Une jeune femme a été agressée sexuellement dans l’entrepôt d’un pub de Saragosse

29/11/2021 à 08:25 CET

La Unité Famille et Femmes (UFAM) de la Préfecture Supérieure de Police d’Aragon enquête sur l’agression sexuelle signalée par une jeune femme de 18 ans de Saragosse ce week-end. Les événements se seraient produits dans la nuit de vendredi à samedi dans la intérieur de l’entrepôt d’un établissement de vie nocturne situé rue Azoque dans la capitale. Le suspect était arrêté grâce à sa reconnaissance sur le réseau social Instagram.

La jeune femme a expliqué aux agents qu’il y avait rencontrer des amis dans les environs de la Puerta del Carmen, vers 22h, aller à la discothèque vers 23h30. A l’intérieur, et après avoir laissé les vêtements dans l’armoire, ils ont demandé à boire et ils dansaient.

À un moment donné, ils sont allés au bar et il s’est approché d’eux un jeune homme qu’elle ne connaissait pas, qui lui a dit que vous accompagnera jusqu’au sol ci-dessus dans laquelle ils ne peuvent grimper que sur 21 ans. Il a donné à la fille et à une de ses amies un bracelet orange phosphorescent et là, il les a invités à prendre une photo. Ils ont réussi à accéder à cette section car « il portait le bracelet et était accompagné de ce garçon ».

« Debout à la barre du haut, ce jeune homme il nous a invité à pas mal de clichés, environ cinq ou six de tequila aux fraises », a déclaré le plaignant aux agents de l’UFAM.

À un moment de la conversation, il a demandé s’il avait Instagram, se suivant en même temps. Après cela, selon la plainte, il a commencé à touchez-la par-dessus ses vêtements et prenez-la par le bras de l’emmener dans un endroit isolé, en se refusant. J’avais le vertige en buvant de l’alcool.

Mais il a continué à essayer. « Il a réussi à m’éloigner de mon ami et m’a emmené dans une pièce près du bar, ce qui quand j’ai ouvert la porte ça ressemblait à un entrepôt, il était plein de chaises et de tables », a expliqué la jeune femme, qui a déclaré qu’une fois à l’intérieur, le garçon, sans dire un mot, l’a emprisonnée contre le mur, a baissé son pantalon et a commencé à toucher ses parties intimes sous les sous-vêtements, atteignant pour insérer un doigt. Par conséquent, la question est étudiée par un crime d’agression sexuelle.

Cela ne s’est pas arrêté là, car le jeune homme a baissé son pantalon et l’a forcé à le toucher. Elle avait le vertige et dans un tel état, il la laissa partir. A la sortie il le raconta, en pleurant, à ses amis, qui ils ont dit aux portiers de la discothèque, bien qu' »ils n’aient pas très bien compris sa réponse ».

Le suspect était arrêté par l’UFAM après avoir fourni à la victime son profil sur Instagram. Les agents lui ont demandé si elle travaillait dans l’établissement, précisant qu’elle n’était pas serveur, mais que tout le monde la connaissait là-bas. Hier, SGC, d’origine espagnole, est passé à la disposition du tribunal d’instruction numéro 11 de Saragosse, dont le magistrat a accepté la mise en liberté provisoire, bien qu’il lui interdise d’approcher la jeune fille à moins de 200 mètres et de ne pas pouvoir communiquer avec sa.