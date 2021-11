Une jeune femme de Saragosse découvre qu’elle est squattée lors d’une expulsion et son propriétaire est arrêté

11/06/2021 à 08:59 CET

LMG

Jusqu’à 350 euros par mois pour le loyer et 1 000 autres pour la réservation d’une toute nouvelle maison dans un lotissement résidentiel à Miralbueno, l’un des quartiers à la mode de Saragosse. Une affaire qui s’est avérée avoir un piège derrière et qu’une jeune femme a découvert lorsque la Police nationale est arrivée pour l’expulser. J’étais signalé comme un squatteur. Son propriétaire vient d’être arrêté pour escroquerie et usurpation d’un bien immobilier situé rue Rallo Lahoz.

Bien que, pour le moment, la jeune fille n’ait pas pu récupérer l’argent versé, elle a pu prouver qu’elle n’était pas là illégalement et qu’il y avait un jeune trentenaire qui lui avait loué la maison. Il ne se doutait de rien puisqu’il lui avait remis un jeu de clés et que le contrat d’électricité et d’eau était même enregistré. Ou alors il a dit.

La police nationale a ouvert une enquête pour tenter de retrouver cette personne qui s’est avérée être JHH, espagnol et avec un casier judiciaire, qui les agents imputent le squat des autres étages du bâtiment, bien que ceux-ci n’aient pas encore pu les mettre en location. Bien sûr, il avait changé les quilleurs clés.

Le jeune homme est passé hier à la disposition du Tribunal d’Instruction numéro 12 de Saragosse, qui, faisant office de gardien, accepté la libération demandée par son avocate Olga Oseira.