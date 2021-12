Une jeune femme se présente à l’hôpital d’Ourense et affirme avoir tué un homme, l’avoir brûlé et jeté ses cendres

21/12/2021 à 13:36 CET

Javier Fraiz

Une femme de 26 ans a comparu hier au Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) et a assuré que il avait tué un homme dans la cinquantaine. Selon sa version, il avait brûlé le corps et l’avait jeté dans un réservoir, dans la municipalité d’Ourense de Cortegada, plus précisément dans la région de Rabiño.

Immédiatement, un protocole d’action a été activé depuis l’hôpital dans lequel les autorités ont été prévenues. La jeune femme est détenue depuis hier et la Garde civile enquête un possible meurtre ou une affaire de meurtre. Des agents de la police judiciaire recherchent des preuves ou des vestiges pour déterminer si, effectivement, il s’agissait d’un crime.

Ce que l’on sait, c’est que l’homme, âge moyen, Il est arrivé cet été de Catalogne et sa famille n’a pas eu de ses nouvelles depuis des jours. Il avait rencontré une femme via Internet ou via une application de rencontre mobile. La mère a porté plainte dans sa communauté pour sa disparition. La Garde civile tente de déterminer si la manifestation de la jeune femme est vraie dans son intégralité, en partie, ce qui écarterait une absence volontaire.

L’affaire est placée sous le secret de la procédure. Le tribunal qui l’instruit est celui de Ribadavia.