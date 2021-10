Une jeune maman a regardé son petit ami battre brutalement son fils de 11 mois | Royaume-Uni | Nouvelles

Liverpool Crown Court a entendu que Chantelle Welsh, 23 ans, gardait le silence alors que son petit ami attaquait brutalement son jeune fils avant de finalement emmener le petit garçon à l’hôpital. Cependant, elle a continué à mentir sur la façon dont il avait été blessé.

Ses propres frères ont d’abord été placés en détention parce qu’ils étaient soupçonnés d’avoir été agressés, mais ils ont tous deux été libérés.

Le petit garçon a subi des blessures horribles, notamment des fractures complexes du crâne, de multiples fractures des orbites ainsi qu’une fracture du bras droit et de la jambe gauche.

Le tribunal a appris que le bébé avait un « gros gonflement marécageux » à la tête qu’il avait besoin d’une intervention chirurgicale d’urgence pour réduire, a rapporté le Liverpool Echo.

Après être sorti de l’hôpital Alder Hey après dix jours, le tot s’est rétabli physiquement.

Cependant, il y a des inquiétudes qu’il puisse souffrir psychologiquement à long terme.

Welsh – qui a un fils aîné – s’est fait enlever ses deux enfants.

Le tribunal a entendu que la Walsh, qui est maintenant enceinte d’un autre homme, ne retrouvera probablement jamais ses fils et que les services sociaux sont impliqués.

Elle avait plaidé coupable de négligence envers les enfants impliquant de ne pas avoir obtenu d’aide médicale pour la victime.

L’emprisonner pendant 18 mois, le juge Garrett Byrne a déclaré: «Un médecin fait référence aux blessures telles qu’elles seraient observées dans un grave accident de voiture.

« Il est impossible de déterminer l’effet psychologique à long terme que ce traumatisme aura sur cet enfant, tout ce que l’on peut dire, c’est qu’il existe un potentiel de préjudice psychologique à long terme. »

Le juge a déclaré que ses capacités cognitives limitées réduisaient sa culpabilité, mais que les facteurs aggravants étaient « le temps que vous avez pris pour consulter un médecin et les mensonges racontés aux professionnels qui ont entraîné l’arrestation et la détention d’innocents, à savoir vos frères ».

Il a dit que c’était un « cas choquant » et qu’elle avait « dit un paquet de mensonges » et que ce n’est que trois mois plus tard qu’elle a commencé à dire la vérité.

John Williams, poursuivant, a détaillé les blessures subies par le jeune enfant, notamment un tympan droit perforé et des ecchymoses sur le flanc droit et l’abdomen.

Il a déclaré: «Il n’y avait aucune explication raisonnable sur la façon dont il avait subi ces blessures étendues.

« Ni elle ni son partenaire n’ont pu fournir d’explications sur les blessures.

« La nature et l’emplacement des blessures étaient tels que les cliniciens ont rapidement conclu qu’elles n’étaient pas accidentelles et qu’elles étaient révélatrices d’abus importants. »

M. Williams a déclaré que Welsh était incapable de comprendre comment son fils avait subi de telles blessures et qu’il ne s’était pas plaint.

Elle a affirmé que ce n’est qu’après lui avoir donné du paracétamol qu’elle s’est rendu compte qu’il avait chaud et que son bras était mou.

Martine Snowdon, qui représentait le gallois, a déclaré qu’elle savait que son partenaire « avait une certaine implication dans le crime et pensait qu’il s’agissait de drogue ».

Elle a déclaré: «Elle a fait une terrible erreur et elle a de profonds remords. Elle regrette profondément ce qu’elle a fait.

« Elle a passé près de deux ans à accepter qu’elle ne récupère pas ces enfants, probablement pour toujours, et certainement dans un avenir prévisible. »