Une jeune perle française déclare son amour pour le Real Madrid

09/02/2021

Le à 19h30 CEST

Jordi Pozo

L’histoire d’amour entre le Real Madrid et les footballeurs français est une histoire pratiquement romantique. La relation entre le club blanc et les joueurs français est ancienne et, semble-t-il, continuera à s’étendre dans le temps. Zinedine Zidane et Karim Benzema ont marqué un chemin que des footballeurs comme Camavinga veulent suivre, Mbappé et enfin Rayan Cherki, la jeune perle de Lyon. Dans une interview avec ‘Onze Mondial’, le milieu de terrain de 18 ans a avoué que Madrid est l’équipe de ses rêves.

“Le chemin parfait serait le suivant : faire l’histoire avec Lyon et ensuite la faire avec d’autres clubs. C’est-à-dire faire l’histoire du football (sourires). Nous savons tous que le club de mes rêves est le Real Madrid. Rejoindre le plus grand club du monde serait formidable. C’est l’itinéraire parfait, celui que j’ai dans la tête. Chaque matin, je me lève pour ça, pour réaliser mes rêves », a expliqué Cherki.

Rayan Cherki est le joyau de la couronne de l’Olympique de Lyon. Le milieu offensif a fait ses débuts à l’âge de 16 ans en Ligue 1 et en Ligue des champions. Né le 17 août 2003, La saison dernière, il a déjà disputé 27 matchs avec Lyon en championnat de France, au cours desquels il a marqué un but et distribué trois passes décisives. Cherki est le deuxième footballeur français U19 le plus valorisé sur le prestigieux site ‘Transfermarkt’ (27 millions d’euros), seulement derrière Eduardo Camavinga, le dernier-né de Madrid.

Dans l’interview qu’il a accordée à ‘Onze Mondial’, le Français a tenu à souligner qu’il entretient une grande amitié avec Mbappé, avec qui il semble également vouloir partager un avenir. “Nous avons une relation amicale. Nous discutons et échangeons nos points de vue après les matchs. Le seul conseil qu’il m’a donné est : Mark ! Marque! Marque! Ils ne se souviennent que des buteurs! “.