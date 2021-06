Une jonque spatiale vient de percuter l’ISS et a endommagé son bras – .

Comme si nous avions besoin d’un autre rappel opportun que les débris spatiaux deviennent un problème sérieux, la Station spatiale internationale subit maintenant un peu de dégâts supplémentaires grâce à un morceau de débris voyageant à grande vitesse autour de la Terre. L’Agence spatiale canadienne a signalé l’existence d’un trou dans le bras robotique appelé Canadarm2 qui n’avait pas été observé auparavant. Le trou a été découvert pour la première fois lors de ce qui est décrit comme une inspection de routine du bras, et les experts qui étudient les images disent que la seule chose qui aurait pu causer des dommages est un petit morceau de débris percutant et perforant le bras et la couverture thermique qui les recouvre. il.

Les images des dommages montrent très clairement qu’il y a un trou substantiel en plein milieu du bras. L’Agence spatiale canadienne dit qu’à l’heure actuelle, il semble que le bras fonctionne très bien. C’est évidemment une bonne nouvelle, mais le fait que le trou ne soit pas détecté pendant si longtemps ne peut pas être très rassurant pour les astronautes vivant à bord du laboratoire en orbite.

Via le CSA:

Des experts de l’Agence spatiale canadienne (ASC) et de la NASA ont travaillé ensemble pour prendre des images détaillées de la zone et évaluer l’impact sur l’un des segments de la flèche du Canadarm2. Malgré l’impact, les résultats de l’analyse en cours indiquent que les performances du bras restent inchangées. Les dommages sont limités à une petite section de la flèche du bras et de la couverture thermique.

Il y a beaucoup d’objets en orbite autour de la Terre, et beaucoup d’entre eux sont assez petits. Vous ne le sauriez jamais en scrutant le ciel nocturne, mais il y a des dizaines de milliers d’objets que la NASA et d’autres groupes suivent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour s’assurer qu’ils ne percutent pas la Station spatiale internationale ou tout autre matériel vital qui est toujours fonctionnel. C’est une tâche monumentale de surveiller les objets, qui ont tous au moins la taille d’une balle molle, mais ce n’est en réalité qu’une partie des déchets spatiaux qui se trouvent là-haut.

Les objets plus petits qu’une balle molle sont tout simplement trop difficiles à suivre et, dans certains cas, trop nombreux. Lorsqu’un satellite heurte un autre satellite, ou qu’un propulseur de fusée mis au rebut est frappé par un autre morceau de débris spatiaux, le nombre d’objets individuels se multiplie. Ils continuent de devenir plus petits à chaque collision et à ce stade, il y a tellement de minuscules débris spatiaux qui parcourent notre planète qu’ils ne pourraient jamais être suivis avec une quelconque précision.

Ce sont ces petits objets qui présentent le plus grand risque pour les futures missions et même les astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Il ne faut pas une énorme poubelle spatiale pour causer beaucoup de dégâts, et dans le cas du bras robotique qui a subi des dommages sur l’ISS, le fait qu’il n’ait pas touché un composant sensible est juste une stupide chance.

