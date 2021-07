Une journaliste allemande licenciée après s’être enduite de boue pour affirmer qu’elle a aidé à inonder les efforts | Monde | Nouvelles

in

La journaliste de RTL Susanna Ohlen a été prise au dépourvu lorsque des images de sa boue maculée sur ses vêtements et son visage ont été publiées en ligne après avoir livré un reportage dans lequel elle affirmait avoir contribué aux efforts de nettoyage des inondations en Allemagne. Mais un spectateur a filmé Mme Ohlen avant qu’elle ne livre son rapport et l’a surprise en train de ne pas aider, mais aussi de mettre de la boue sur son visage et sa chemise, de sorte qu’elle semblait l’avoir fait. La ville de Bad Munstereifel, d’où venait Mme Ohlen, a connu de fortes inondations qui ont fait au moins 128 morts alors que le pays était aux prises avec des conditions météorologiques violentes.

RTL a publié un article sur les dégâts causés par les inondations dans la ville de Bad Munstereifel, au sud-est du pays, intitulé : “Nettoyage après les inondations : le présentateur de RTL donne un coup de main à Bad Munstereifel”.

Mme Ohlen a remis un rapport de la ville où elle portait des bottes en caoutchouc, un chapeau et une pelle alors qu’elle prétendait avoir aidé à faire face aux dégâts.

Mais une vidéo partagée en ligne qui a été vue plus de 280 000 fois a montré que la journaliste se penchait et s’étalait de la boue sur le visage avant de se baisser à nouveau pour enduire davantage ses vêtements.

Mme Ohlen s’est tournée vers son équipe de tournage pour leur parler, car on pouvait entendre la personne qui la filmait se moquer d’elle.

La journaliste a également rendu hommage à la ville sur son compte Instagram, où elle a exhorté les autres à s’impliquer et à aider à l’effort de nettoyage.

Elle a écrit en ligne : « Tout le monde donne un coup de main ici, attrape une pelle. Si vous avez une pelle à la maison, une brouette aussi, venez ici et contactez-nous.

“Cela me frappe un peu plus intensément parce que nous avons une maison de vacances ici, à deux kilomètres de là, Dieu merci, il n’y a rien, mais bien sûr, les gens sont solidaires ici, vous vous entraidez.”

RTL, en apprenant la vidéo, a publié une déclaration et a révélé qu’elle avait été licenciée de son rôle.

La France, l’Allemagne et certaines parties de la Belgique et des Pays-Bas ont été frappées par des pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations dans les villes.

En Allemagne, un total de 177 personnes ont été confirmées décédées avec 32 autres personnes en Belgique.

Des centaines de personnes sont toujours portées disparues, car beaucoup craignent que le nombre de morts n’augmente au cours de la semaine prochaine alors que les efforts de nettoyage commencent.

L’Allemagne a approuvé un paquet de 340 millions de livres sterling pour aider ceux qui ont été touchés par la dévastation.

La chancelière Angela Merkel a déclaré que les dégâts étaient “immenses” et a déclaré aux journalistes que le pays aurait besoin de “longtemps” pour effectuer des réparations.