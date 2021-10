Une journée marquée par des buts en Ligue des champions

21/10/2021 à 10h08 CEST

L’UEFA Champions League est sans aucun doute la meilleure compétition de clubs au monde. La troisième journée de la phase de groupes nous a laissé un total de 59 buts entre les 16 matchs (une moyenne de 3,68 pour chacun) et des buts marqués par des équipes comme le Bayern (0-4 contre Benfica), Chelsea (4-0 contre Malmö), Manchester City (1-5 contre Bruges), Ajax (4-0 contre Borussia Dortmund) ou Real Madrid (0-5 contre Shakhtar).

Cette troisième journée de la phase de groupes de l’UEFA Champions League Il est devenu le troisième avec le plus de buts (59) après le premier de l’édition 2000/01, avec un total de 63 buts, et le troisième du 2020/21, quand 62 autres ont été enregistrés. Après la deuxième pause de l’équipe nationale de la saison, la compétition continentale de haut niveau est revenue avec beaucoup d’enthousiasme.

59 – Ce n’est qu’en deux journées dans l’histoire de la compétition qu’il y a eu plus de buts marqués qu’en troisième de Ligue des Champions 21/22 (59) : 63 dans le premier de 00/01 et 62 dans le troisième de 20 /vingt- une. Fête. pic.twitter.com/oKhpSsBIip – OptaJose (@OptaJose) 20 octobre 2021

Concernant les équipes espagnoles, seul l’Atlético a échoué, qui n’a pas pu vaincre Liverpool (2-3) au Wanda Metropolitano, et Séville, qui a signé le troisième nul de cette phase de groupes. Ils ont obtenu les trois points avec une victoire Villarreal par Unai Emery (1-4 contre Young Boys) et Real Madrid par Carlo Ancelotti (0-5 contre Shakhtar). Barcelone a battu le Dinamo Kiev au minimum (1-0).

Barcelone gagne, mais ne convainc pas

Les hommes de Ronald Koeman ont battu l’équipe ukrainienne avec juste assez et un but de Gerard Piqué en première mi-temps. Avec une version grise et apathique, l’équipe catalane a signé trois points essentiels pour les aspirations en Ligue des champions après la défaites face au Bayern et Benfica lors des deux premières journées du Groupe E.

Les Catalans ont scellé les trois points lors d’un autre match capital et ont signé deux victoires consécutives, ce qui ne s’était pas produit depuis la saison dernière.. La victoire, bien sûr, n’est pas synonyme de bons sentiments : l’équipe a encore eu du mal à générer un réel danger et il n’a pas du tout dominé le jeu.