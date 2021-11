11/07/2021 à 23:46 CET

Que l’Espanyol ait déjà marqué plus de points à domicile dans cette ligue (14) que lors de sa précédente participation à Primera (12) a une explication sous forme de nom et prénom : Raul de Tomás Gómez. L’attaquant madrilène, arrivé au milieu de la fatidique 2020 qui a conduit l’équipe à la deuxième, vivre le plus haut moment de sa carrière confirmé par ce qui était l’un de ses grands rêves à réaliser, l’appel avec l’équipe nationale. L’appel de Luis Enrique, bien qu’il soit dans le « play-off » en raison de la blessure d’Ansu Fati, a été reçu à bras ouverts par l’attaquant bleu et blanc.

« Une journée spéciale, à ne pas oublier. C’était une nouvelle à laquelle je ne m’attendais pas car l’appel est sorti plus tôt. Je pars pour la blessure d’un coéquipier qui, je l’espère, pourra être rétabli bientôt & rdquor;, a expliqué RDT dans des communiqués diffusés par l’Espanyol. En eux, il prétendait être « très heureux de pouvoir représenter mon pays et j’espère pouvoir le faire plus de fois & rdquor; et surtout il a tenu à « remercier les nombreuses personnes qui m’ont fait confiance et qui ont été à mes côtés. Aux collègues, club, fans & mldr; cela ne serait pas possible sans eux & rdquor;il admit.

La clé pour De Tomás est que tous «Ils génèrent cette confiance qui est importante pour moi & rdquor; et a souligné que « c’est une récompense pour un bon travail, mais pas seulement individuellement mais aussi collectivement. Au cours de ces deux années, nous avons tout vécu et pas seulement le sport et nous devons apprendre. Nous avons eu la pandémie et nous avons tous passé un mauvais moment. Nous savions tous comment valoriser cela, nous sommes descendus en deuxième et tout a été très dur. Dans la vie, il faut être fort et courageux & rdquor;il ajouta.

Une fois de plus, RDT a voulu en profiter pour reconnaître qu’il est très bien à Barcelone, pour tout ce que le club lui apporte. «Je me sens très identifié à l’Espanyol, à la famille ici. C’est ce qui m’a rendu plus fort ici quand je suis arrivé. Ils m’ont beaucoup facilité les choses et c’est l’une des forces de ce club. C’est la base du succès de l’Espanyol et cela ne devrait jamais être perdu. J’accorde beaucoup de valeur à cette notion de famille, que le lien entre tous n’est pas rompu. Être ici est un privilège et une fierté, je me sens très bien depuis que je suis arrivé, c’est pourquoi ma performance est bonne, a-t-il affirmé.

L’attaquant a tenu à se souvenir « du jour de la promotion comme du meilleur moment & rdquor; car c’était « la récompense à la fin de toute la saison & rdquor; et a envoyé un message aux fans. « Que nous sachions valoriser d’où nous venons. Nous devons être en First mais cela a une grande difficulté. Étant unis, personne ne peut nous arrêter & rdquor;, a-t-il ajouté.

Deux disques de Tamudo et Osvaldo à tirer

Raúl de Tomás n’a jamais caché qu’une partie de ce qui le motive à aider l’équipe est aussi surmonter des défis personnels. Il n’a pas pu atteindre sa meilleure saison au niveau directeur l’an dernier, qui continue d’être avec le Rayo en 17/18 avec 24 buts. Il est resté à une seconde. Maintenant, de retour dans First, son habitat naturel, il y a sept ans.

L’attaquant madrilène mouille depuis cinq matchs consécutifs, une séquence qui l’égale avec Borja Iglesias et Cela le place à un seul derrière Raúl Tamudo en tant que joueur qui a marqué le plus de matches consécutifs en première division avec l’Espanyol au 21e siècle.. Le légendaire ’23’ bleu et blanc atteint six. De même, avec le but qu’il a marqué à Tenerife lors de l’avant-dernier tour de la Segunda Liga et ceux marqués cette saison contre l’Atlético, Alavés, le Real Madrid, Cadix, Athletic et Grenade, De Tomás a désormais marqué six matchs d’affilée au RCDE. Stade. Osvaldo, avec sept, détient le record du fief des perruches, ouvert en 2009.