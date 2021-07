Une joyeuse danse de Wilson Pickett à bien d’autres

“Na na na na na…” Jusqu’à présent, cela pourrait être un extrait de l’un des nombreux succès classiques. Mais si vous continuez à chanter “…na na na na na na na na na na” et ajoutez ensuite un autre “na na na na” pour la bonne chance, et imaginez une voix principale bourrue et soul, alors vous êtes entré dans le “Land Of 1,000 Dances” . ”

C’est ce que les fans américains de R&B et de pop faisaient d’un océan à l’autre lors de la semaine des charts du 30 juillet 1966, en tant qu’immortel Wilson Pickett single sur Atlantic est entré dans le Hot 100. La version du méchant Pickett est devenue la lecture définitive de “Land Of 1,000 Dances” pour beaucoup, mais c’est une chanson avec une histoire mouvementée – et pas moins de cinq autres enregistrements en ont fait le palmarès du Billboard. .

C’est avant de prendre en compte de nombreuses autres couvertures, dont une par Graisses Domino. Certaines sorties de “Dances” mentionnent Fats comme co-auteur, un crédit qu’il aurait reçu de son compositeur, Chris Kenner, en échange de l’enregistrement du numéro.

La première entrée dans les charts était pour Kenner, l’artiste louisianais qui avait frappé fort avec “I Like It Like That” en 1961. Il lui a donné un traitement convenablement méridional, initialement très différent de la version plus familière de Pickett. Aidé par le piano et l’arrangement du grand Allen Toussaint, il atteint le 77e rang en Amérique en 1963. Comme vous pouvez l’entendre, il n’y avait pas encore de « na na » en vue.

De nombreuses autres couvertures ont rapidement été acquises, y compris celles de les miracles, le major Lance, Rufus Thomas, Johnny Rivers et même les frères marcheurs. Mais l’interprétation qui a ajouté la touche vocale distinctive était celle de Cannibal and the Headhunters, le groupe vocal latino de Californie, qui a atteint le n ° 30 aux États-Unis en 1965. Un enregistrement rival du groupe de rock américano-mexicain Thee Midnighters a atteint le n ° 1. 67.

Pickett a mis la main et son puissant larynx sur la chanson en 1966, lors de ses premières sessions aux FAME Studios à Muscle Shoals, avec un groupe stellaire comprenant Spooner Oldham aux claviers et Jimmy Johnson à la guitare. En effet, le succès de la version de Wilson a joué un grand rôle dans la construction du profil du studio, qui est rapidement devenu la destination soul de choix d’Atlantic, et bientôt celle de nombreux artistes rock d’ailleurs.

Le single Pickett est entré dans le palmarès pop américain au n ° 76 et a grimpé jusqu’au n ° 6; après avoir fait ses débuts sur le soul chart une semaine plus tard, il passerait une semaine au n ° 1 du R&B en septembre. Les versions ultérieures d’Electric Indian (1969) et du J. Geils Band (1983) ont également été répertoriées, au milieu des remakes sans fin de Tom Jones, Petit Richard, Roy Orbison, Tina Turner et des dizaines d’autres.