Une justification pour le modèle suédois d’atténuation non coercitive d’une pandémie ? 10z viral

Alors que de nombreux décideurs américains suggèrent que les États reviennent aux blocages et imposent des vaccins ou des masques pour s’engager dans la vie quotidienne à mesure que de nouvelles variantes de coronavirus font surface, la population suédoise de 10,3 millions s’en sort mieux que prévu après avoir mis en œuvre aucun blocage au cours de la dernière année.

En avril de l’année dernière, Björn Olsen, professeur de médecine infectieuse à l’Université d’Uppsala, a publié un rapport suggérant que si les fermetures n’étaient pas mises en œuvre, une « tragédie » arriverait bientôt en Suède.

Un modèle de l’Imperial College a suggéré que 85 000 personnes mourraient sans verrouillage, et une équipe de l’Université d’Uppsala a prévu que 40 000 personnes mourraient de COVID-19 d’ici le 1er mai 2020 et près de 100 000 d’ici juin.

Mais en mai, la Suède a signalé environ six décès pour un million de personnes, selon le Financial Times, avec 48,9% de ses premiers décès par coronavirus ayant eu lieu dans des maisons de soins infirmiers, selon une analyse de l’Agence suédoise de santé publique.

Plus d’un an plus tard, la Suède a enregistré 1,1 million de cas de coronavirus avec 1,07 million de personnes guéries du virus et 14 620 décès liés au coronavirus, selon woldometers.info au 8 août 2021.

Sur les 12 248 personnes actuellement testées positives pour COVID-19, 12 219 présentent des symptômes légers (99,8 %) et 29 (0,2 %) sont dans un état grave ou critique, selon woldometers.info.

Alors que le Financial Times a averti que la Suède ne verrait probablement aucun avantage économique de son approche sans verrouillage, en mai 2020, la Suède s’en est mieux tirée que prévu. Selon une analyse de Nordetrade.com : « Le Covid-19 a eu un impact plutôt limité sur [Sweden’s] économique par rapport à la plupart des autres pays européens. Des restrictions préventives plus douces contre Covid-19 plus tôt dans l’année et une forte reprise au troisième trimestre ont contenu la contraction du PIB. »

Avec la montée de la variante dite Delta, la Suède a tenu bon en n’imposant pas de verrouillage ou de mandat de masque, après avoir levé sa dernière exigence de couvre-visage dans les transports en commun le 1er juillet. Pourtant, sa population comptait un total de huit coronavirus. décès en juillet, soit une moyenne de 0,26 décès liés au coronavirus par jour. Les hospitalisations quotidiennes étaient également proches de zéro en juillet, avec entre zéro et deux cas de COVID-19 nécessitant un traitement hospitalier à l’échelle nationale.

Les chiffres de la Suède sont considérablement inférieurs aux 74 et 329 décès quotidiens liés aux coronavirus au Royaume-Uni et aux États-Unis, respectivement, au cours de la même période.

La Suède a annoncé son intention d’administrer des doses de rappel des injections de COVID-19 à ses citoyens les plus vulnérables à partir de septembre. “L’évaluation est qu’il n’est pas possible d’éradiquer le virus et donc le travail de vaccination doit être à long terme et axé sur la réduction des maladies graves et des décès”, a récemment annoncé Anders Tegnell, épidémiologiste en chef de la Suède.

L’Agence suédoise de santé publique s’attend à ce que toute sa population adulte ait reçu deux doses de vaccins COVID-19 d’ici l’automne, et que beaucoup en recevront une troisième l’année prochaine.

Tegnell a déclaré qu’il y avait “beaucoup de choses que nous ne savons pas” sur Delta et qu’il circulait en Suède “depuis un certain temps” avec peu d’impact, en particulier dans les environnements à haut risque comme les maisons de soins infirmiers.

Ses remarques sont intervenues après que les Centers for Disease Control and Prevention ont suggéré que la souche Delta est plus transmissible que le coronavirus d’origine, même aussi contagieuse que la varicelle, et pourrait potentiellement provoquer une maladie grave. L’agence n’a pas expliqué sa méthodologie de test, car les critiques ont souligné que les tests pour déterminer les variantes ne sont pas disponibles à l’échelle nationale, ce qui rend difficile de déterminer si une personne testée positive pour le coronavirus a une variante ou non.

« Il est difficile de dire à quel point Delta est contagieuse, [as] en ce qui concerne la varicelle, nous avons pu suivre la maladie pendant plusieurs années », a déclaré Tegnell au suédois Aftonbladet. « L’infectiosité [of Delta] semble être très inégal – dans certains cas, une personne infecte une centaine de personnes, puis nous avons d’autres occasions où une personne infectée n’infecte personne du tout. »

L’agence suédoise de santé publique a recommandé aux Suédois de maintenir la distance sociale et de travailler à distance, mais n’a pas émis de mandat de masque ou de couvre-visage dans les espaces publics. La Suède reste ouverte tandis que d’autres pays envisagent de réinstituer des fermetures, et d’autres encore comme la France, ont annoncé des mandats de vaccination comme condition pour pouvoir participer à la société.