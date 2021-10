Une lampe LED avec haut-parleur Bluetooth intégré, le dernier né de Lidl pour votre maison | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Vous pouvez désormais acheter la dernière invention Lidl pour votre maison dans le bazar en ligne. Nous parlons de ce plafonnier LED, qui dispose d’un haut-parleur bluetooth intégré et est au prix de 39,99 euros.

Le catalogue Lidl propose toutes sortes d’appareils pratiques et curieux pour la maison. Hier, nous vous avons parlé du robot télécommandé qui peut apporter et transporter des objets à la maison, et à d’autres occasions, nous vous avons montré d’autres appareils intéressants, tels que le mannequin de repassage pour un repassage sans effort ou la chaise qui améliore votre posture.

Aujourd’hui, nous allons vous parler d’un nouvel appareil que Lidl a mis en vente sur sa place de marché en ligne et qui est très pratique pour les pièces comme la cuisine ou la salle de bain. On se réfère à ce plafonnier LED, qui est livré avec un haut-parleur bluetooth intégré et est vendu au prix de 39,99 euros.

Le plafonnier LED avec haut-parleur bluetooth de Lidl C’est une solution très pratique qui permet de faire d’une pierre deux coups : d’une part elle illumine la pièce, et d’autre part elle permet d’écouter de la musique sans prendre de place supplémentaire.

Le plafonnier a une lumière blanche chaude avec une luminosité allant jusqu’à 2 200 lumens. Son intensité peut être réglé à l’aide de la télécommande, et il est également possible de l’éteindre automatiquement en réglant une minuterie allant jusqu’à 30 minutes.

Assembler votre propre Smart Home est plus facile qu’il n’y paraît, cela peut aussi être moins cher si vous savez quels produits rechercher afin de pouvoir contrôler les produits de votre maison tels que les ampoules, les appareils électroménagers, les lampes ou les téléviseurs.

Selon Lidl, cette lumière LED est idéale pour économiser de l’énergie. Elle consomme 87% d’électricité en moins par rapport à une ampoule normale de 136W.

Le haut-parleur intégré a une fréquence de 120 à 20 000 Hz et dispose d’une connectivité Bluetooth 5.0. Il peut être utilisé avec la télécommande et aussi avec le mobile.

Le concept de lampe pour haut-parleur n’est pas nouveau et sur le marché, vous pouvez trouver de nombreux modèles qui vous offrent des avantages similaires. Il existe des alternatives qui ont des lumières colorées et un contrôle de l’éclairage avec le téléphone portable et avec des commandes vocales.

Si vous êtes en retard et que le modèle Lidl est en rupture de stock, Sur Amazon, vous pouvez trouver d’autres plafonniers LED avec haut-parleur à un bon prix :

Si après avoir jeté un coup d’œil vous n’êtes pas convaincu par une alternative, vous pouvez toujours attendre que Lidl la remette en vente.

N’oubliez pas que jusqu’au 27 octobre prochain, Les commandes Lidl supérieures à 50 euros sont gratuites en saisissant le code « ANIVERSARIOLIDL » (sans les guillemets) avant d’effectuer le paiement.

