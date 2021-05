Une leçon de l’école du dimanche de Terre Sainte ⋆ .

Vendredi dernier, le New York Times a publié en première page un collage couleur composé de photos de 64 des 69 enfants décédés en Israël ce mois-ci. Presque tous ces enfants morts étaient des Palestiniens, mais si vous ne pouviez pas choisir quelles photos de ces enfants étaient lesquelles, cela ne devrait pas vous surprendre. C’étaient des enfants, après tout, tous descendants d’Abraham, si l’on en croit la Bible, ou le Coran, d’ailleurs.

Des enfants morts, juifs et palestiniens, réduits en miettes, étouffés sous des immeubles qui leur tombent dessus après avoir été touchés par des missiles tirés par des adultes. Une abomination. Une puanteur dans les narines de Dieu. Une obscénité. L’argent de nos impôts au travail.

Voir ces jeunes visages dans le journal rapproche un peu plus la réalité de cette folie et de cet outrage moral, mais pas assez pour que nous puissions vraiment connaître la profondeur de la souffrance que ces images représentent. Le Times a tenté d’améliorer la compréhension de l’ampleur et de la profondeur des tragédies que représentaient la mort de ces enfants en écrivant de petites esquisses de capsules des enfants morts. Une phrase ou deux. Plus l’enfant était jeune, moins il y avait à dire. Les quelques lignes consacrées à chacun d’eux ne pouvaient pas faire grand-chose pour combler le gouffre entre ceux photographiés et ceux comme moi qui ne connaissaient la perte qu’à travers l’encre, pas le sang, pas quelques souvenirs précieux.

Un article de journal, peu importe qu’il soit éloquent ou austère, sera jamais capable de transmettre l’horreur, la perte, le chagrin sans fin des parents ou des grands-parents, si ces parents ou grands-parents avaient survécu à eux-mêmes. Certains l’ont fait. Beaucoup ne l’ont pas fait.

Qu’est-ce qui pourrait justifier ces morts ?

On nous dit que le Hamas a tiré ses missiles depuis des endroits où vivaient ces enfants, les utilisant comme boucliers, espérant que lorsque les femmes et les enfants mourraient, leur mort ferait mauvaise presse aux Juifs d’Israël, augmenterait la haine des sionistes dans le monde entier. Les personnes décédées n’ont cependant pas été consultées individuellement.

Il y aurait probablement eu beaucoup plus d’enfants juifs morts sans le système de défense antimissile Iron Shield que les États-Unis ont aidé à payer, un matériel sophistiqué et coûteux qui protégeait une partie dans ce conflit interminable, mais pas l’autre.

Si nous sommes vraiment intéressés par la paix au Moyen-Orient, comment sera-t-il possible d’y arriver à partir d’ici ? Chaque cycle de meurtre en entraîne un autre. Comment tuer des enfants nous fait-il avancer vers la paix ? Imaginez que vous déterrez vos enfants des décombres créés par un ennemi identifiable, puis voyez si vous pouvez imaginer la rage que vous ressentiriez envers les personnes qui ont pris la vie ou la vie de votre progéniture. Parents juifs, parents palestiniens. C’est un chemin difficile vers le pardon, un énorme obstacle à la paix.

Pendant ce temps, en sécurité chez moi à 7 400 milles de là, je regarde les jeunes visages de ceux qui sont morts si prématurément. J’ai lu leurs histoires grotesquement raccourcies avec un chagrin un peu abstrait, un peu distant, facilement sentimentalisé avant de mettre le papier de côté et de tendre vers des choses plus immédiates.

Mais je vais juste partager quelques mots sur la famille al-Masri, à commencer par Yazan al-Masri, 2 ans le jour où il a été réduit en miettes. Sur la photo du Times, ses yeux écarquillés me fixent. Marwan al-Masri, 6 ans, est décédé le même jour. Rahaf al-Masri avait 10 ans. Sur sa photo, elle sourit avec le visage d’un ange. Ibrahim al-Masri avait un an de plus. Lui aussi sourit, un garçon maigre que vous voudriez protéger des intimidateurs. Ils étaient tous cousins. Mukhlis al-Masri, un cousin qui a survécu, a déclaré à un journaliste : « La douleur pour notre famille est indescriptible.

On ne peut qu’essayer d’imaginer.

Comme il se doit. Leur sang est aussi sur nos mains.

On nous dit que Jésus est mort pour nos péchés. C’était il y a très longtemps. Nos péchés n’ont fait que s’aggraver depuis lors. La technologie rend cette dépravation plus efficace et efficiente. Beaucoup d’argent le soutient. De même les églises portant le nom du Christ.

Alors, quel nouveau fils de dieu viendra mourir pour des péchés aussi grands que ceux-ci ?

_______