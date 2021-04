Une leçon d’histoire d’Eric Clapton: première compilation d’EC

Au début des années 1970, Eric ClaptonLe calendrier des sorties était un mélange de rétrospectives. Il a connu le succès britannique à l’été de cette année avec la réédition de son Derek et les dominos single «Layla». Un autre de ses groupes précédents a été célébré avec le Live Crème – L’album Volume II, qui a tracé aux États-Unis en avril et au Royaume-Uni en juin, atteignant respectivement les numéros 27 et 15. Le 15 avril de cette année-là, il est entré dans le classement américain avec la première compilation en son propre nom.

L’album History of Eric Clapton, maintenant supprimé depuis longtemps, est sorti par Atco en Amérique et Polydor dans son pays d’origine. C’était un double set couvrant ses déjà nombreuses incarnations enregistrées. Le LP a débuté en 1964 avec la version des Yardbirds de “I Ain’t Got You” et a déménagé à ses jours avec John Mayall et les Bluesbreakers, sur «Hideaway» de Freddie King. Puis à l’équipe éphémère de 1966, Eric Clapton and the Powerhouse, qui n’existait que sur disque sur le sampler d’Elektra Records What’s Shakin ‘.

Cream a été représenté quatre fois sur le plateau de l’histoire, par un quintette de leurs chansons les plus connues, «Tales Of Brave Ulysses», «Sunshine Of Your Love», «Crossroads», «Spoonful» et «Badge». Les acheteurs de la version américaine ont été privés de la première de celles-ci, mais se sont vus offrir à la place le “Tribute To Elmore” de Clapton et Jimmy Page, de la collection Immediate Records de 1968, Blues Anytime.

Foi aveugleL’entrée de Clapton n’était, peut-être étonnamment, pas la composition de Clapton “Presence Of The Lord” de leur album solitaire, mais Steve Winwood«Sea Of Joy». À partir de la même année 1969, sortent “Only You Know And I Know” et “I Don’t Want To Discuss It” de Delaney & Bonnie.

King Curtis, le grand saxophoniste américain, était représenté par «Teasin ‘», sur lequel Eric jouait, et le guitariste premier album solo de 1970 par «Blues Power», avec lequel il écrit Léon Russell. La dernière face du disque comprenait trois morceaux de Derek et les Dominos, «Tell The Truth» dans les versions courtes et longues de jam et la prise de sept minutes de «Layla».

La critique de l’album par Billboard disait: «Eric Clapton est devenu, contre sa volonté, une légende vivante. La simple mention de son nom évoque des visions de doigts voyageant rapidement à travers des kilomètres de cordes de guitare flamboyantes et pliées. Cet album comprend des aperçus d’Eric depuis 1964. »

L’appétit du public à feuilleter les dernières pages de Clapton était fort. L’histoire d’Eric Clapton a grimpé au n ° 6 aux États-Unis, bénéficiant d’un graphique de 42 semaines et devenant l’or en juillet 1972, trois mois seulement après sa création.

