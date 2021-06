Une leçon indéniable de la pandémie et son opportunité de 56 000 milliards de dollars

Nous n’en sommes pas encore là, mais nous allons dans la bonne direction.

Pas plus tard qu’hier, la moyenne sur sept jours des nouveaux cas quotidiens de Covid-19 aux États-Unis est tombée en dessous de 20 000 pour la première fois depuis mars 2020.

Ce mois est gravé dans nos cerveaux. C’est à ce moment-là que la pandémie est devenue réelle pour ceux d’entre nous aux États-Unis et que nos vies ont radicalement changé l’année suivante.

Les cas sont en baisse grâce à des vaccins développés rapidement et remarquablement efficaces. De nombreux gouverneurs ont levé ou assoupli les restrictions. La plupart des États n’ont plus de mandat de masque.

Les gens sortent et reprennent des activités qu’ils tenaient pour acquises auparavant. Au cours du week-end du Memorial Day, le nombre de personnes voyageant en avion a atteint son plus haut niveau depuis le début de la pandémie.

Ainsi, bien que la pandémie ne soit pas officiellement derrière nous, il n’est pas trop tôt pour commencer à réfléchir à ce que nous avons appris et à la façon dont notre monde sera différent à l’avenir.

Ceci est particulièrement important pour nous en tant qu’investisseurs…

Une leçon indéniable que nous avons apprise pendant la pandémie est que l’accès à un service Internet rapide et fiable est plus essentiel que jamais.

Accroupis à la maison, les Américains se sont appuyés sur des services de chat vidéo comme Zoom sur les communications vidéo (NASDAQ :ZM) ou alors l’alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) Google Salle de classe pour travailler et rester en contact avec la famille et les amis.

Ils ont rendu visite à des médecins à domicile par le biais de Téladoc Santé (NYSE :TDOC). Ils ont regardé des émissions et des films de chez eux sur Netflix (NASDAQ :NFLX) et Amazon (NASDAQ :AMZN) Vidéo. Ils ont joué à plus de jeux vidéo grâce à des entreprises comme Tencent (OTCMKTS :TCEHY). Ils ont commandé des produits d’épicerie par le biais d’entreprises comme Cible (NYSE :TGT).

Ce n’est pas un hasard si ces actions ont également bougé. Zoom a atteint son sommet d’octobre, mais il est toujours en hausse de plus de 375% depuis le début de l’année dernière.

Ces entreprises ont encore pu prospérer grâce au système de communication en ligne qui soutient l’économie mondiale. Cette autoroute de l’information comprend les câbles à fibres optiques, les tours de téléphonie cellulaire, les concentrateurs Wi-Fi et plus encore qui relaient nos SMS, e-mails, appels téléphoniques et paiements.

L’impact de la fermeture de Covid-19 a été énorme, comme on peut s’y attendre pour un événement unique dans un siècle. Mais imaginez à quel point cela aurait été pire si nous n’avions pas eu la technologie pour nous connecter à distance. De nombreux lieux de travail auraient fermé leurs portes pour toujours. Les écoles seraient complètement à l’arrêt. Nous aurions vu encore moins d’amis et de famille sans appels vidéo.

Notre dépendance accrue à cette communication intervient en même temps qu’une mise à niveau massive et époustouflante de tout ce système est maintenant en cours.

Considérez la 5G comme la mère des mises à niveau des réseaux sans fil, et Covid-19 a accru son importance et accéléré son développement. Lorsque votre santé ou votre travail sont littéralement en jeu, des connexions plus rapides ne sont pas seulement agréables, elles sont nécessaires.

Alors, quel est le problème ? Eh bien, sur le plan pratique, la prochaine génération de mobilité augmentera les vitesses de téléchargement de 100X. Si vous avez déjà rencontré des connexions janky ou perdues – et qui ne l’a pas fait ? – vous apprécierez la mise à niveau.

Mais c’est bien plus qu’une simple mise à niveau qui nous évite d’être dérangé. J’appelle la 5G une technologie « clé de voûte », car elle permettra de nombreuses autres percées qui changeront nos vies.

Voitures autonomes. Chirurgie robotique à distance. Réalité virtuelle et augmentée. Des milliards d’appareils connectés connus sous le nom d’Internet des objets (IoT). Télésanté. Des usines intelligentes. Villes intelligentes. Et plus.

Additionnez le tout et vous obtenez des avancées d’une valeur de plus de 56 000 milliards de dollars.

Le déploiement au cours des sept à dix prochaines années crée une énorme opportunité d’investissement à long terme.

Tout comme ce qui s’est passé lors de l’essor d’Internet dans les années 1990. Et probablement encore plus gros.

À l’époque, les entreprises qui s’installaient le long de cette autoroute utilisaient le flux continu d’informations qui la traversait pour dégager une valeur considérable pour les clients. Les investisseurs qui ont repéré la tendance tôt ont été récompensés par des gains époustouflants.

Microsoft (NASDAQ :MSFT) en est un exemple. Elle a transformé les logiciels de bureautique en l’un des plus gros tas d’argent d’entreprise de l’histoire et a vu son action augmenter de 18 027% depuis le début des années 90 jusqu’à maintenant. Il s’est installé le long de l’autoroute et a profité pendant des décennies, contrairement à ceux qui ont construit l’autoroute et qui ont ensuite été achevés.

eBay (NASDAQ :EBAY) est un autre exemple. Le mastodonte du commerce électronique était assis sur l’autoroute Internet et a vu ses parts augmenter de 4 000%.

Les entreprises qui s’appuient aujourd’hui sur l’épine dorsale de la 5G verront également la valeur de leurs activités augmenter de manière exponentielle. Ils en profiteront pendant des années et des années.

Et maintenant, un monde post-Covid exigera des chaînes d’approvisionnement et des lignes de production plus rapides et plus efficaces. Cela sera possible avec des données alimentées par d’innombrables capteurs connectés.

La vitesse et la fiabilité de la 5G permettront ce changement. Avec la 5G, les données peuvent être traitées en aussi peu que deux millisecondes. Si cela semble incroyablement rapide, c’est le cas. C’est plus rapide que le cerveau humain, qui traite les informations en 13 millisecondes.

Il n’est pas exagéré de dire que les avancées rendues possibles par la 5G éclipseront l’impact économique d’Internet.

Dans des années, nous reviendrons sur la création de la 5G comme nous regardons la construction des chemins de fer américains.

Et pour les investisseurs, c’est la meilleure chance de transformer de petits investissements en richesse qui change la vie.

