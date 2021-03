Une leçon pour obtenir ce stock 10X

Cette semaine, nous avons marqué un an depuis le creux boursier de 2020. Le 23 mars, le S&P a atteint son creux, mettant fin à une chute qui l’a fait reculer de 34% en 23 jours de bourse.

Il y avait une tonne d’incertitude alors que la portée de la pandémie devenait claire. Beaucoup de gens ont paniqué. Mais si vous croyez en un stock, j’espère que vous avez tenu bon.

Si vous avez fait ce dernier choix, vous avez fait un excellent choix, surtout si vous déteniez des actions technologiques.

Personne ne peut prédire l’avenir. Mais l’espace technologique a facilement conduit la reprise.

Pour une idée approximative de la façon dont les actions technologiques ont dominé en 2020, voici un graphique de la Secteur technologique SPDR ETF (XLK) du début 2020 au mardi.

Le fonds a presque doublé depuis qu’il a marqué son plus bas le 23 mars et est en hausse de plus de 40% depuis le début de 2020.

Cette reprise a été une excellente démonstration d’un concept d’investissement important. Un dont chaque investisseur doit se souvenir dans les bons et les mauvais moments.

Si vous êtes honnête, vous admettriez probablement avoir vérifié vos actions (qui ne sont pas dans un 401 (k)) beaucoup plus que vous ne le devriez.

Mais rester patient est la clé pour gros gains d’actions.

Permettez-moi de vous montrer un exemple…

Dans l’usage littéraire typique, les pirates enterrent leur trésor sur une île déserte puis reviennent plus tard pour le réclamer – généralement en utilisant une carte au trésor.

Il y a une histoire similaire pour les actions. Si vous considérez certaines actions comme des «trésors enfouis», vous investissez de l’argent dans une action et vous la laissez enterrée.

Maintenant, voici la partie difficile.

Vous devez rester patient.

Ensuite, à un moment ultérieur, vous revenez. Notre expert technique résident, Matt McCall, prêche souvent la patience à ses abonnés. Matt a sélectionné 23 actions qui ont augmenté de 10X et il décrit ainsi l’importance de la patience.

Avec le trésor pirate, le montant reste le même, mais avec les stocks, le pot a augmenté!

La patience est la clé pour obtenir ce stock 10x. Voici Matt décrivant le pouvoir de la patience dans le De bonne heure Organiser Investisseur Le manuel du propriétaire.

La performance d’Amazon du début 2009 à la mi-2019 est une performance pour les âges. C’est l’une des meilleures courses boursières et l’une des meilleures histoires de réussite commerciale que vous ayez jamais rencontrées.

Maintenant, regardons à nouveau ce tableau des rendements annuels des actions Amazon.

Il n’y a aucune année dans ce tableau qui montre un gain annuel de 1 000%… ou 500%… ou 300%… ou même 200%!

Au lieu de chevaucher un monstre de 500% + gains annuels, Amazon a fait une boule de neige sur son chemin vers la domination mondiale et des rendements boursiers incroyables.

Quand je dis «boule de neige», je ne parle pas de jouer dehors en hiver.

Dans le monde des affaires et de la finance, le terme «boule de neige» est utilisé pour décrire les effets incroyables des rendements composés.

Les rendements composés se produisent lorsque vous placez de l’argent dans un investissement qui génère un retour sur votre argent. Mais au lieu de prendre le rendement et de le dépenser, vous le «réinvestissez»… et achetez davantage de l’investissement.

En faisant cela, vos dividendes rapportent plus de dividendes et vos intérêts rapportent plus d’intérêts et vos gains en capital rapportent plus de gains en capital. Vous cumulez le gain en plus du gain en plus du gain en plus du gain.