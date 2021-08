Une légende de la NBA s’en va : Kyle Korver raccroche ses bottes

in

A 40 ans, le tireur vétéran Kyle Korver met un terme à sa carrière dans le monde du basket après avoir été joueur NBA depuis la saison 2003-04. Sa carrière a commencé avec les 76ers de Philadelphie et s’est terminée avec les Milwuakee Bucks, avec plus de 1 200 matchs en régulier et un total de 145 en playoffs. 9,7 points au cours de sa longue carrière avec 42,9% dans les triples, étant All-Star en 2015 après avoir déjà eu beaucoup de tournée en championnat. Il est probablement surtout connu pour ces années avec les Hawks d’Atlanta où ils ont pu marquer une ère dans la Conférence de l’Est sous Mike Budenholzer.