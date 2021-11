Une légende du football a besoin d’une greffe de foie après une récente crise de santé

Un joueur de football légendaire qui a passé huit ans dans l’équipe nationale d’Angleterre subira une greffe du foie après avoir reçu un diagnostic de cholangite sclérosante primitive, selon Sky Sports. Kieron Dyer, 42 ans, a subi des tests plus tôt cette semaine et gère des problèmes de foie depuis deux ans. Dyer est actuellement le manager des U23 à Ipswich Town.

« Malheureusement, on m’a diagnostiqué une maladie du foie il y a quelques années, ce qui m’amènerait un jour à avoir besoin d’une greffe », a déclaré Dyer dans un communiqué publié par Ipswich dimanche. « Au cours de la semaine prochaine, les résultats des tests confirmeront quand je devrai suivre cette procédure. Je me considère comme une personne très positive qui surmontera ce petit revers. Je suis très reconnaissant au club, aux supporters et au grand public pour leurs messages de soutien au cours de la semaine dernière. Je voudrais demander à tout le monde maintenant de respecter ma vie privée et celle de ma famille. «

L’ancien milieu de terrain anglais Kieron Dyer doit subir une greffe du foie après avoir reçu un diagnostic de cholangite sclérosante primitive. – Sky Sports News (@SkySportsNews) 31 octobre 2021

Dyer a subi un effondrement pulmonaire lors du tournage de l’émission de téléréalité Celebrity SAS: Who Dares Wins. « Il y avait pas mal de choses à surmonter », a-t-il déclaré, selon le Daily Star. « J’avais fait de l’hypothermie, j’avais une côte fracturée, un poumon effondré et un de mes testicules était gros comme une pomme. Quand j’ai eu ma première visite à l’hôpital, mon poumon n’a pas été ramassé. J’étais sur le point de prendre l’avion. mais je ne me sentais pas tout à fait bien et je suis retourné à l’hôpital et ils l’ont repéré. » J’ai eu de la chance de ne pas monter dans l’avion.

Dyer a joué au milieu de terrain pendant sa carrière de footballeur. En plus de jouer pour l’équipe nationale d’Egland, Dyer a passé du temps avec des équipes de club, Ipswich Town, Newcastle United, West Ham United, Queens Park Rangers et Middlesbrough. Pendant son séjour au niveau du club, Dyer a disputé 329 matchs et marqué 34 buts. Il a été membre de l’équipe nationale d’Angleterre de 1999 à 2007 et a participé à 33 matchs.

« Les médias sociaux ont fait une grande différence dans le comportement des joueurs, mais les clubs se sont également avisés, et ils aident les joueurs et les guident », a déclaré Dyer dans une interview en 2018 avec GQ lorsqu’on lui a demandé de jouer au football pendant son temps. « Ils mettent en place toutes les bonnes personnes lorsqu’ils obtiennent leur premier contrat, donnent des conseils sur les bons endroits où vivre et ils ont des agents de liaison avec les joueurs, ce que nous n’avons pas fait. »