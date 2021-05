Une législation visant à créer une commission chargée d’enquêter sur l’émeute du Capitole semble peu susceptible d’être adoptée au Sénat ⋆ .

Mercredi, la Chambre des représentants a approuvé une loi visant à créer une commission de type 9/11 pour enquêter sur l’émeute du 6 janvier au Capitole, mais la perspective d’un passage au Sénat semble mince en raison de l’opposition républicaine.

Le sénateur Richard Burr, un républicain qui avait précédemment voté en faveur de la condamnation de l’ancien président Trump après que la Chambre eut voté pour destituer le président sortant plus tôt cette année, a annoncé qu’il ne soutenait pas la commission.

«Le ministère de la Justice mène actuellement l’une des plus grandes enquêtes criminelles fédérales de l’histoire et a déjà procédé à des centaines d’arrestations. Le Congrès a également mené plusieurs enquêtes en cours », a déclaré Burr. «Ces enquêtes sont menées par les comités compétents et je crois, comme je l’ai toujours fait, que c’est la voie à suivre. Je ne pense pas que l’établissement d’une nouvelle commission soit nécessaire ou judicieux. »

Le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell a déclaré mercredi qu’il ne soutiendrait pas la création de la commission.

Les démocrates devraient obtenir 10 votes républicains pour que le projet de loi surmonte un flibustier.

«La vraie raison, semble-t-il, que les dirigeants républicains sont soudainement opposés à cette commission bipartite est qu’ils ne veulent pas du tout parler du« gros mensonge »», a déclaré le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, selon le Washington Times. «Ils ne veulent même pas enquêter sur la manière dont l’ancien président Donald Trump a lancé une attaque contre notre démocratie parce qu’il était en colère de perdre les élections de 2020.»

Lien source