Une lettre alarmante du manifestant du 6 janvier Nathan DeGrave, de sa cellule de prison à Washington DC

Un fil Twitter partagé par Brad Geyer relaie une lettre présentée par un détenu J6 emprisonné détenu à l’intérieur du département des services correctionnels de Washington DC. [Twitter Link Here] Le contenu de la lettre écrite par un détenu nommé Nathan DeGrave est très inquiétant. Les allégations contenues dans la lettre sont alarmantes ; cependant, ils sont soutenus par d’autres détenus qui ont décrit des conditions similaires.

Chers compatriotes américains :

Je n’aurais jamais pensé écrire une lettre comme celle-ci, mais nous vivons à une époque très différente. C’est mon appel à l’aide.

Mon nom est Nathan DeGrave, et en tant que participant non violent au rassemblement du 6 janvier, j’ai passé les 9 derniers mois en détention en tant que prisonnier politique dans le pod C2B du DC Department of Corrections (DOC), également connu sous le nom de DC’s Gitmo.

Les conditions ici pour le 6 janvier ont été inhumaines. En fait, certains détenus demandent même à être transférés à GUANTANAMO BAY, où même ILS ont des normes plus acceptables.

Des RECOURS collectifs sont déposés contre cette prison ; et même l’ACLU s’est impliqué. Les sénateurs Matt Gaetz et Marjorie Taylor Greene ont depuis tenté d’accéder à cette installation et d’inspecter les conditions de la prison, mais ont été refusés. La saleté infâme de ce qui est devenu notre vie quotidienne est illégalement CACHÉE aux membres de NOTRE PROPRE CONGRES.

Alors laissez-moi vous parler de ce que moi et beaucoup d’autres Jan 6ers avons vécu dans Gitmo de DC. J’espère qu’avec MEDIA EXPOSURE et la prise de conscience du public américain, QUELQUE CHOSE puisse être fait et que cela n’arrive plus jamais à personne.

♦ NOS CONDITIONS – Pendant les 120 premiers jours dans le Gitmo de DC, les 6 janvier ont subi des VERROUILLAGES QUOTIDIENS pendant 23-24 HEURES avant d’être autorisés à quitter notre petite cellule de 120 pieds carrés. L’ANGOISSE PHYSIQUE et MENTALE qui résulte de ce type d’ISOLEMENT SÉVÈRE a causé de nombreuses personnes à un déclin mental RAPIDE.

En conséquence, un grand pourcentage d’entre nous est fortement MÉDICAMENTÉ avec des médicaments anti-anxiété et anti-dépresseurs, ce qui aide à faire face aux ABUS psychologiques et mentaux que nous subissons.

Plusieurs fois, le peu de loisirs que nous recevons est SUPPRIMÉ si notre cellule n’est pas à la hauteur des normes du gardien de service. Cela change de jour en jour. Les 6 janvier ont perdu du temps de récréation et des activités hors cellule À TOUT MOMENT, des interviews d’actualités sur la prison sont diffusées à la télévision, des gens parlent de nos conditions ou des rassemblements sont organisés en notre nom. Nous aurons probablement un confinement dès la publication de cette lettre. J’ai donc déjà prévenu à l’avance ceux que je connais.

Les masques sont ARMÉS et utilisés contre nous, même si nous ne quittons JAMAIS l’établissement. Les agents sont entrés avec la SEULE INTENTION de devoir rédiger 20 à 30 rapports disciplinaires contre les 6 janvier, ce qui nuit à nos chances de libération et entraîne une perte de privilèges, de temps de téléphone et de commissariat. Les masques doivent couvrir le nez et la bouche EN TOUT TEMPS, sinon nous sommes menacés et enfermés dans nos cellules. Les 6 janvier sont toujours respectueux envers les employés qui nous entourent, mais les CO maintiennent la nécessité d’inventer des raisons de discipline.

DES DOCUMENTS JURIDIQUES PRIVILÉGIÉS ont été CONFISCÉS et ont disparu de diverses cellules, et une découverte HAUTEMENT SENSIBLE (preuve vidéo sous privilège avocat/client) est surveillée par les employés lors de nos appels juridiques.

Jordan Mink, par exemple, a fait toutes les découvertes PRISES par les agents de l’ERT le 23 août malgré l’objection de son avocat. Ils l’ont menotté, ont fouillé sa chambre, puis ont pris toutes les preuves vidéo en sa possession. De plus, les visites juridiques prennent 2-3 SEMAINES ou plus pour être programmées, ce qui laisse peu de temps pour discuter de notre défense et préparer le procès.

La négligence médicale EXTRÊME dans cet établissement a causé une variété de maladies et de maladies indésirables. Certains présentent des signes de scorbut. Et certains ont même des symptômes de type Covid, mais le personnel médical a refusé de le traiter.

Christopher Worrell, par exemple, est un détenu atteint d’un cancer, qui s’est également cassé la main en prison et a besoin d’une intervention chirurgicale. Les deux ont été complètement ignorés. Le juge fédéral Royce Lamberth est arrivé au point où le 12 octobre, il a déposé des accusations d’outrage au tribunal contre le directeur du DC DOC, affirmant que les droits civils de Worrell avaient été violés et exigeant que le procureur général des États-Unis enquête davantage sur ses violations et d’autres violations possibles. .

Un autre détenu, Peter Stager, A ATTENDU QUATRE MOIS pour recevoir son appareil respiratoire CPAP et a eu besoin d’une IRM depuis le printemps, ce qui a également été ignoré par le personnel.

Les conditions difficiles et invivables de notre unité ont causé des risques pour la santé qui défient les réglementations du ministère de la Santé. Et à au moins cinq reprises, les EAUX USÉES RAW ont débordé de notre unité, provoquant l’inondation des sols et des pièces par des matières fécales humaines. Cela s’ajoute également à la MOISISSURE sur les parois des cellules, ainsi qu’aux tuyaux rouillés et à l’EAU SALE qui s’écoule de ces éviers. Les chiffons blancs DEVIENT BRUN lorsqu’ils sont exposés à l’eau de nos robinets.

Nous subissons de GRAVES CARENCES NUTRITIONNELLES et la FAIM. Pour le petit déjeuner ce matin, j’ai reçu un plateau de pâte sans saveur, deux tranches de pain et une tranche de bologne. Les déjeuners se composent généralement de riz et de haricots, mais nous aurons de la chance si nous avons de la chance. Pour le dîner, nous sommes parfois nourris avec un régime de sandwichs au fromage et de bologne et fromage 4 à 5 fois par semaine.

Sans commissaire, les gens comme moi sont obligés de mourir de faim. Je souffre de MAUX DE TÊTE et de NAUSÉES de façon presque RÉGULIÈRE à cause de la malnutrition et de la faim constante auxquelles je suis soumis. J’ai perdu PRESQUE 15 LIVRES depuis que j’ai été détenu.

Nos droits à l’hygiène personnelle sont également totalement négligés. Les rasoirs sont INTERDITS et les détenus sont obligés soit de ne pas se raser et de se laisser pousser de longues barbes, soit d’utiliser une crème sans rasoir qui BRLE et IRRIT la peau. Mais de nombreuses autres prisons ont autorisé l’utilisation de rasoirs sans incident. Les coupes de cheveux sont également INTERDITES aux détenus non vaccinés.

Pour moi, ça fait presque 9 mois. J’ai l’air VIRTUELLEMENT MÉCONNAISSABLE dans l’état dans lequel je me trouve. J’ai peur que même ma famille ne me reconnaisse pas.

Le contact avec le monde extérieur, des visites légales aux visites de proches, est TRÈS RESTREINT. Après des visites en personne, légales ou non, nous sommes obligés de subir des RECHERCHES À BANDE humiliantes, bien que TOUS les visiteurs soient minutieusement contrôlés pour la contrebande. S’il s’agit d’une visite légale, nous sommes placés en quarantaine de 14 jours, sans sortie de cellule ; MÊME SI votre avocat est VACCINÉ et teste NÉGATIF ​​pour Covid. Les visites avec des amis ou des membres de la famille, pour les détenus non vaccinés, NE SONT JAMAIS AUTORISÉES.

En conséquence, de nombreuses personnes ont sauté des réunions critiques avec leur conseil et n’ont JAMAIS l’occasion de voir des amis ou de la famille. LA VISITE VIDÉO, bien que disponible pour le reste de la prison, est RESTREINTE dans le module du 6 janvier. Le courrier est retardé de MOIS et les appels téléphoniques sont limités à un MAXIMUM de 12 numéros pré-approuvés. S’il y a quelqu’un d’autre dans notre famille élargie ou que nous aimerions appeler, nous n’avons pas de chance.

LES SERVICES RELIGIEUX, protégés par le 1er amendement, ne sont PAS fournis aux 6 janvier. Les cours en personne ou d’autres activités ne sont pas non plus disponibles pour le reste de la prison. Un détenu nommé Ryan Samsel, a plutôt tenté d’organiser sa propre étude biblique à l’intérieur de la nacelle, jusqu’à ce qu’il soit vicieusement BASSÉ et LAISSÉ POUR MORT par des agents correctionnels. Il a subi une fracture de l’orbite et des lésions cérébrales à la suite de l’attaque vicieuse. Il est maintenant définitivement aveugle d’un œil. À une autre occasion, Scott Fairlamb a été confronté à un officier au milieu de la nuit et sa vie a été menacée, une fois que la caméra corporelle de l’officier a été désactivée. Beaucoup, comme moi, ont peur d’être la prochaine victime.

Et last but not least, nous subissons quotidiennement le racisme de nombreux gardiens, étant les SEULS RÉPUBLIQUES BLANCS dans toute la prison. Le faux récit a été transmis autour de la prison et aux agents correctionnels que nous sommes des « suprémacistes blancs » (nous ne le sommes PAS). La population carcérale est majoritairement noire, nous risquons donc d’être ici à cause de ce faux récit. Les gardes sont pour la plupart des migrants libéraux d’Afrique qui ont été conditionnés à nous haïr et à haïr l’Amérique.

Les 6 janvier ont été moqués, battus et ridiculisés par des gardes pour avoir chanté l’hymne national. Les agents de correction méprisent notre politique et l’amour que nous avons pour ce pays. À un moment donné, un officier a même crié « FUCK AMERICA ! » et a menacé de nous enfermer PENDANT UNE SEMAINE si nous essayions de chanter à nouveau l’hymne national.

LA VÉRITÉ SUR MON HISTOIRE – Enfin, je pense que je devrais aborder brièvement la représentation que le gouvernement et le procureur font de qui je suis en tant que personne.

Non, je ne suis pas un terroriste, un extrémiste ou l’un des autres noms que le gouvernement m’a appelés. Plus que tout, je suis un patriote au sang rouge et j’aime ce pays plus que tout.

Je suis injustement poursuivi et certainement surfacturé. Je n’ai jamais agressé personne, détruit des biens ou volé quoi que ce soit. J’ai franchi des portes grandes ouvertes pour entrer dans le Capitole, avec mon équipe de tournage dans l’espoir de filmer le rassemblement. Je n’ai même jamais été armé à aucun moment à l’intérieur du Capitole.

Notre objectif était de faire un documentaire, d’obtenir des likes et des partages sur les réseaux sociaux. Oui, je portais un costume (que le procureur appelle équipement paramilitaire et gilet pare-balles), mais c’était pour le film et ce n’était rien de la sorte. Et pourtant, 9 mois plus tard, je suis assis, avec 10 ans de charges et aucun espoir d’avenir. Les images de surveillance ne montrent absolument aucun signe d’agression, et malgré les tentatives des sociétés de médias de les rendre publiques, le gouvernement l’a nié.

Je pense que c’est parce qu’ils sont pleinement conscients que cette séquence est au pire discutable, et m’exonère au mieux. S’il vous plaît, ne vous laissez pas berner par les médias. Je suis une personne aimante et paisible sans antécédents de violence.

Ce DOJ militarisé et leur ressentiment flagrant à l’égard de mon respect pour le président Donald Trump me mettent dans une situation qui me fait me sentir impuissant dans ma situation actuelle.

COMMENT VOUS POUVEZ AIDER – Bien que moi et d’autres personnes du 6 janvier connaissions ces conditions impensables, nous restons tous POSITIFS et ESPÉRANTS qu’en fin de compte, LA JUSTICE PRÉVALERA. Nous maintenons un AMOUR pour ce pays et la Constitution pas comme les autres. La seule chose qui nous permet de continuer est notre patriotisme éternel, la camaraderie entre nous et notre foi en Dieu.

S’il vous plaît… PARTAGEZ CETTE LETTRE avec TOUT LE MONDE que vous connaissez : amis et famille, sénateurs, représentants, organisateurs politiques, groupes de défense des droits civiques et médias.

La vérité DOIT sortir. Et la prison DOIT PAYER pour ce qu’elle fait aux citoyens de ce pays.

À la suite de cette détention illégale des 9 derniers mois, j’ai tout perdu. L’entreprise prospère sur laquelle j’ai passé 13 ans de ma vie à travailler, mon appartement à Las Vegas, des comptes de réseaux sociaux avec une vie de souvenirs… tout ce que vous voulez.

Le gouvernement m’a essentiellement ANNULÉ. Non seulement cela, mais après l’arrestation, mon meilleur ami de 12 ans a cambriolé mon appartement, volé mon chat et piraté mon Instagram personnel avec plus de 100 000 abonnés. Depuis, j’allais souvent entre des sentiments d’espoir et des moments de dépression. Je me demande si je pourrai jamais m’en remettre, mais je dois me rappeler de ne jamais abandonner.

