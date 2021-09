Plus tôt cette année, Billie Eilish a partagé The World’s A Little Blurry, un documentaire Apple TV + qui a suivi la création de son premier album. Quand nous nous endormons tous, où allons-nous? et le tourbillon de célébrité qui a suivi sa sortie. Dans le film, le succès de la chanteuse de 19 ans est dépeint visuellement avec des images de concerts à guichets fermés remplis à ras bord avec des fans passionnés lui criant chaque mot de chaque chanson. Dans son dernier film de concert en direct, Plus heureux que jamais : une lettre d’amour à Los Angeles, maintenant sur Disney +, Eilish interprète son deuxième album de haut en bas sans qu’un seul membre du public passionné soit physiquement présent – ​​et pourtant, son pouvoir de star sur scène brille tout de même.

Réalisé par Robert Rodriguez et Patrick Osborne, Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles trouve Eilish rendant hommage à sa ville natale à travers des performances de chacun Plus heureux que jamais piste réinventée dans un cadre live pour la première fois. L’album est interprété avec son frère et proche collaborateur Finneas, le Los Angeles Children’s Chorus, le Los Angeles Philharmonic dirigé par le directeur musical et artistique Gustavo Dudamel, le guitariste brésilien Romero Lubambo et le batteur Andrew Marshall. Les performances présentées ont été filmées au Hollywood Bowl de Los Angeles.

Mettre ses talents à l’honneur

Tout au long du film d’une heure, Eilish ne surcharge pas ses performances, permettant de se concentrer uniquement sur sa performance vocale et sa présence en direct en tant qu’artiste. Du sombre morceau d’ouverture de l’album “Getting Older” au single révélateur “Your Power”, la chanteuse expose toute sa gamme vocale, parcourant sans effort les performances les plus exigeantes sur le plan vocal sur Happier Than Ever. Parfois, Eilish est soutenu par le son orchestral luxuriant de la Philharmonie. À d’autres, c’est juste sa voix dénudée et Finneas à la guitare acoustique. Même pour les chansons les plus rapides de l’album, comme “L’ocytocine” et “Donc je suis», le film correspond au rythme d’Eilish avec des mouvements de caméra qui imitent la production frénétique de chaque piste.

Entrecoupés tout au long de la performance d’Eilish, de brefs clips d’un avatar animé du chanteur explorant Los Angeles. Pendant “Oxytocin”, la figure reproduite parcourt les rues de la ville dans une élégante décapotable et pendant “My Future”, elle surplombe ces mêmes rues depuis le toit de l’hôtel Roosevelt. C’est un choix visuel subtil mais profond, utilisant une figure animée pour explorer la ville natale d’Eilish d’une manière qu’elle n’a probablement plus le luxe de faire.

La chanteuse a documenté l’étape importante de l’obtention de son permis de conduire dans The World’s A Little Blurry, quittant la maison toute seule avec enthousiasme pour la première fois dans une toute nouvelle Dodge Challenger. C’est un véhicule plus secret que le cabriolet dans lequel se trouve son homologue animé, mais la vraie Eilish a obtenu son permis en même temps qu’elle était en tête d’affiche de grands festivals de musique et modifiait le paysage de la musique pop. Même aller à l’épicerie s’est avéré être difficile pour elle à un moment donné, sans parler de se promener dans les rues bondées de Los Angeles avec ses cheveux blonds de base au vent. Dans Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles, elle choisit de vivre par procuration à travers son avatar 2D.

“C’est tellement excitant de pouvoir le faire dans ma ville natale, Los Angeles, un endroit qui m’a vraiment informé de qui je suis et je pense que je l’ai pris pour acquis”, a déclaré Eilish en voix off dans le film. auto animée se trouve dans un restaurant vide. “Plus je vieillis, plus j’aime tellement Los Angeles et plus je suis reconnaissante pour mon enfance et ma croissance en tant que personne. LA m’a vraiment amené là-bas. À partir de là, le film passe de manière transparente à une magnifique performance du Sintra-esque “Halley’s Comet” avec l’aide de la magnifique section de cuivres de l’Orchestre philharmonique.

Une boucle complète

Le film présente un certain nombre de points forts subtils de la ville et tout ce qu’elle a à offrir. Pendant “Goldwing”, Eilish crie le Los Angeles Children’s Chorus, qui est le même chœur dans lequel elle a grandi. Pendant la chanson, la chanteuse interpole “Choral Hymns from the Rig Veda, 3rd Group, Op. 26 : No. 3. Hymn to Vena” du compositeur Gustav Holst, une chanson qu’elle avait l’habitude de chanter lorsqu’elle était dans la chorale. “Je suis juste tombée amoureuse de lui à ce moment-là et j’ai su que je voulais le mettre dans une chanson”, dit-elle. “Je pensais que ce serait vraiment cool de les faire venir chanter ici.” La réalisation du cercle complet constitue l’un des moments les plus réconfortants du film.

Au cours d’une performance émouvante de “Happier Than Ever” plus tard dans le film, Eilish se retrouve face à face avec son homologue animé. Au cours de la première moitié dépouillé de la chanson, un projecteur suit le dessin animé Eilish dans les escaliers du Hollywood Bowl jusqu’au premier rang où elle se regarde avec amour jouer. “Je ne me rapporte pas à toi / Je ne me rapporte pas à toi, non / Parce que je ne me traiterais jamais de cette merde / Tu m’as fait détester cette ville”, chante Eilish avec passion dans un moment émouvant où l’émotion de la chanson est juxtaposée au chanteur retombant amoureux de LA.

L’animé Billie ne peut pas non plus échapper à la célébrité du chanteur, passant devant des panneaux d’affichage faisant la promotion de Happier Than Ever et arrivant à une première avec des caméras clignotantes et des fans en adoration, de sorte que les deux versions du chanteur ont une compréhension particulière l’une de l’autre. Même lorsqu’elle n’est pas en mesure de se produire devant un public bondé, elle peut toujours compter sur elle-même pour se présenter, devant et au centre, dans le lieu le plus emblématique de sa ville natale et en tant que son propre plus grand fan.

