Une lettre d’amour à Los Angeles’

Artiste primé aux GRAMMY Award et en tête des charts Billie Eilish fera ses débuts à Disney + avec Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles, une expérience de concert cinématographique, présentée en première mondiale le vendredi 3 septembre.

Sortie peu de temps après son nouvel album très attendu, Plus heureux que jamais, l’original de Disney+ présentera une interprétation intime de chaque chanson dans l’ordre séquentiel de l’album – pour la première et unique fois – depuis la scène du légendaire Hollywood Bowl.

Réalisé par Robert Rodriguez et par Patrick Osborne, lauréat d’un Oscar, le spécial comprendra également des éléments animés, emmenant les téléspectateurs dans un voyage onirique à travers la ville natale de Billie, Los Angeles et ses décors les plus emblématiques. Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles présente FINNEAS, le Los Angeles Children’s Chorus, le Los Angeles Philharmonic dirigé par le directeur musical et artistique Gustavo Dudamel, et le guitariste brésilien de renommée mondiale, Romero Lubambo, avec des arrangements d’orchestre de David Campbell.

Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles a été produit par Interscope Films et Darkroom Productions, en partenariat avec Nexus Studios et Aron Levine Productions, avec Kerry Asmussen en tant que directeur des concerts en direct et Pablo Berron en tant que directeur de la photographie.

“Disney est incroyablement emblématique, alors collaborer sur quelque chose comme celui-ci est un immense honneur”, a déclaré Billie Eilish. « Pouvoir présenter mon album de cette manière et le dédier à la ville que j’aime et dans laquelle j’ai grandi est tellement excitant pour moi. J’espère que vous l’aimez.”

“Nous sommes tous de grands admirateurs de Billie et Finneas ici dans notre maison. Ce sont des talents si impressionnants et de classe mondiale que c’est un véritable honneur de travailler avec eux sur ce film, a déclaré Robert Rodriguez, réalisateur de Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles. La façon dont l’histoire narrative et les pièces animées se tissent à travers son incroyable performance de concert, en fait un événement spectaculaire qui est vraiment unique. ”

