Une lettre ouverte à Kyle Rittenhouse

Cher Kyle,

Mec, tu as vécu des conneries.

Je suppose que je n’ai pas besoin de te le dire. Je vais vous dire que je suis désolé que vous ayez à gérer autant de choses, et je vous présenterai mes excuses au nom de moi-même et de millions de personnes comme moi. C’est nous qui avons permis à l’Amérique de devenir ce qu’elle est devenue. Nous n’étions pas assez forts, pas assez engagés, pas assez intéressés pour tuer ces choses dans l’œuf quand nous les avons vus se produire, et maintenant nous sommes tous sur le point de perdre la plus grande nation de l’histoire de l’humanité simplement parce qu’il était plus facile de s’asseoir sur le canapé et de ne rien faire à ce sujet. L’Amérique est en train de mourir sous notre surveillance, et vous avez été pris dans son horrible disparition en spirale. J’en suis sincèrement désolé.

L’essentiel est que nous n’avons pas été assez courageux. Nous n’avons pas montré le courage de nous battre alors que le combat était nécessaire. Nous n’avons pas été assez honorables pour nous lever lorsqu’il fallait prendre position. Ce n’est pas que nous ayons laissé franchir nos lignes dans le sable ; c’est que nous n’avons jamais fait d’effort sérieux pour trouver du sable, encore moins pour tracer une ligne dedans. Nous sommes une génération de lâches apathiques qui nous sommes laissés intimider, rabaisser, étiqueter et manquer de respect par certains des pires restes de la société. Ils nous injurient, nous placent dans des groupes qui n’existent même pas (et ne nous conviennent en aucun cas), nous peignent intentionnellement dans des coins, et nous restons assis là et les laissons faire comme ils veulent. Ils menacent de violence et nous répondons par la parole. Ils commettent de vraies violences et nous nous installons pour les regarder à la télévision.

Il faut du courage pour faire, ou même essayer de faire, quelque chose de significatif pour arrêter le chaos. La plupart d’entre nous ne l’ont tout simplement pas.

Tu l’as fait. Vous avez défendu votre pays, votre communauté et votre prochain. Des barbares étaient à la porte, même à l’intérieur, et vous avez répondu à l’appel. Alors que la plupart se recroquevillait dans le donjon, vous vous êtes précipité sur les remparts, prêt à faire reculer les démons s’ils réussissaient à percer le mur.

Bien sûr, vous ne vous attendiez pas aux événements de cette nuit-là. Vous étiez là pour présenter un effet dissuasif, aider les blessés lorsque cela était possible et simplement faire le bien. Je suis sûr que vous le savez déjà, mais je veux que vous compreniez avec certitude que la majorité de l’Amérique sait et comprend ce que vous étiez là pour faire, et la plupart d’entre nous souhaitent maintenant avoir été là-bas pour le faire avec vous. Nous admirons votre conviction, et bien sûr votre courage.

En étant un bon citoyen, vous avez montré beaucoup plus de fierté civique (et de devoir) que la plupart d’entre nous ne l’ont jamais fait. Ce sont des hommes comme vous qui arrêtent les cambriolages au milieu de la rue, ou les viols dans les ruelles sombres. Lorsque les gens cessent d’être comme vous, les gens tombent dans une embuscade au milieu de la journée dans des foules de gens, et tout ce que tout le monde fera est de l’enregistrer sur leur téléphone à la recherche d’un gros salaire médiatique ou de la renommée YouTube. C’est honteux.

Vous ne l’avez pas fait, et c’est pourquoi vous ne devriez jamais avoir honte de qui vous êtes ou de ce que vous avez fait alors que les événements se sont déroulés ce jour-là.

Vous êtes appelé un « héros » dans certains cercles. C’est la tentative de quelqu’un de vous sortir du bourbier dans lequel vous vous êtes retrouvé une fois que vous avez dû vous défendre. J’évite ce mot, en partie parce qu’il est galvaudé mais aussi parce qu’il ne reflète pas vraiment ce que vous avez fait, et qu’il ignore absolument la réalité de votre situation. C’était très viril – et c’est un mot sur lequel je reviendrai dans un instant – de se tenir debout quand les autres n’en étaient pas capables, mais c’est rarement héroïque de tuer des gens, même quand il le faut. Cela est particulièrement vrai dans les cas de se défendre contre un préjudice. C’est pourquoi vous ne vous sentez pas comme un « héros » ; c’est une image incongrue pour les faits de l’affaire, et votre cerveau (sans parler de votre cœur) en est bien conscient.

Je préfère vous considérer comme une bonne personne qui s’est retrouvée dans de mauvaises circonstances et a fait de son mieux. C’est en effet noble, mais je n’utiliserais pas le mot « héros ». C’est juste une personne qui fait la bonne chose.

Je vais te parler comme un papa maintenant. Je veux que tu entendes ce que j’ai à dire à partir de maintenant comme si tu étais mon propre fils, car en fait tu aurais pu facilement l’être. Ce sont les choses que je dirais si c’était mon fils qui portait vos chaussures en ce moment.

Je suis fier de toi. Je suis sûr que votre vrai père l’est aussi, mais venant d’un père qui n’est pas le vôtre, j’aimerais penser que cela pourrait faire une différence pour vous. Ce que tu as fait n’était pas facile. Je ne parle pas seulement de l’habileté avec votre arme, qui est également digne de fierté, mais je parle de gérer une situation désespérée avec autant de grâce et de prise de décision appropriée que l’on pourrait attendre de n’importe qui, sans parler d’un 17- enfant d’un an. Vous vous êtes brillamment rendu compte de vous-même. J’ai regardé les vidéos, vu et entendu les témoignages du tribunal, et je peux vous dire qu’en tant que personne qui s’est assez bien entraînée pour des situations comme celle que vous avez rencontrée, je ne suis pas certain d’avoir pu le faire aussi bien que vous l’avez fait. . À la fin, vous avez également fait ce qu’il fallait, en cherchant la police et en essayant de vous « rendre » à cause de la situation manifestement mauvaise. C’est ce que fait une bonne personne, parce qu’elle s’attend à ce qu’il y ait justice.

Encore une fois, je suis désolé qu’il n’y en ait pas eu beaucoup pour vous à ce stade. Certaines personnes ne sont que des individus honteux et horribles, et parfois elles atteignent des positions de pouvoir sur d’autres qu’elles sont trop incompétentes ou trop mesquines pour gérer correctement. Les procureurs dans votre affaire en sont d’excellents exemples, mais il y en a eu des centaines, depuis le (supposé) président des États-Unis jusqu’à la fin.

Nous sommes à une époque où « viril » est l’un de ces mots qui nous a été retiré en tant que civilisation, comme si c’était le mal. Si quelqu’un s’en offusque maintenant, qu’il en soit ainsi. Je vais l’utiliser parce qu’il exprime si bien comment vous vous êtes comporté, avant, pendant et après l’événement. Je crois que beaucoup de gens auraient mouillé leur pantalon (et se seraient probablement retrouvés morts) dans une situation comme celle que vous avez vécue. Ils n’auraient pas évalué la situation correctement (comme vous l’avez fait), répondu de manière appropriée (comme vous l’avez fait), se sont comportés correctement par la suite (comme vous l’avez fait) ou n’ont pas affronté la musique à laquelle vous avez été contraint de faire face avec autant de grâce et de dignité que vous avez. Ce sont tous les signes d’un vrai homme ; qu’ils soient si évidents chez quelqu’un qui se rase à peine est un hommage à vous et à vos parents pour vous avoir bien élevé. En passant, permettez-moi de dire que certains de ceux qui vous ont critiqué, comme LeBron James, le font uniquement parce qu’ils vous regardent. Ils voient quelqu’un qu’ils ont eu toutes les chances d’être et n’ont pas (et n’atteindront jamais) ce plateau. En ce qui concerne M. James en particulier, il est l’un des plus grands joueurs de basket-ball de l’histoire, et pourtant il ne sera jamais la moitié de l’homme que vous êtes déjà. Il doit se regarder dans le miroir tous les jours, et vous pouvez être sûr qu’il s’en rend compte à chaque fois.

En parlant de se regarder dans le miroir, vous avez une longue vie devant vous devant faire exactement cela. Vous allez voir les visages de ces hommes que vous avez dû tuer, et il y aura des moments où ces visages vous hanteront.

C’est comme cela devrait être. Peu importe à quel point ils étaient bons ou mauvais en tant que personnes, peu importe à quel point ils ont rendu vos actions nécessaires, ils étaient toujours des personnes dont vous avez été forcé de mettre fin à la vie. Il n’y a aucune gloire à cela. Il ne sera jamais facile de vivre avec cette connaissance.

Mais il n’y a pas de honte à cela non plus. Lorsque vous êtes innocent d’actes répréhensibles mais confrontés à une situation « eux ou moi », ce devrait toujours être vous qui survivez si vous avez la capacité et les moyens de le faire. Vous l’avez fait, et c’était la bonne chose. Vous perdrez votre part de sommeil parce que vous êtes une bonne personne qui a dû faire quelque chose de terrible, mais laissez la droiture et l’honneur gérer ces moments parce que les deux ont été soutenus par vos actions.

La dernière chose que je veux dire est la suivante ; les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Vous avez tout fait correctement – ​​n’en doutez jamais – mais le monde essaie de tout faire de travers en ce moment, et vous êtes susceptible d’en être victime. Il n’y a pas beaucoup de justice dans le système de justice américain à l’heure actuelle. Vous devriez facilement être déclaré innocent de toute accusation qu’ils tentent de porter contre vous, mais la société se penche sur tout le monde, du juge au jury sur celui-ci. Ces jurés peuvent craindre pour leur vie. Ils peuvent prendre de mauvaises décisions, ou délibérément incorrectes, afin (ils pensent) de se protéger et de protéger leur famille. Vous pourriez finir par payer un prix que vous ne devez pas, relégué à une place et à une peine que vous ne méritez pas.

Ne désespérez pas. Les patriotes ne vous « éjecteront pas » au sens traditionnel du terme, mais nous veillerons à mettre autant de pression que possible sur le gouverneur de votre État, et sur le prochain président des États-Unis si nécessaire, pour garantir votre grâce inconditionnelle et votre libération immédiate. Il y a encore des gens honorables dans les hauts lieux, et nous ferons de notre mieux pour nous assurer que ces gens s’impliquent et transportent toutes les bêtises qui pourraient vous arriver à la suite de cet horrible « procès ». Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais cela ne prendra pas longtemps. Je soupçonne que le prochain président signera ce pardon avant que ses fesses ne touchent le cuir de la chaise de bureau ovale.

Avec un peu de chance, ce ne sera pas nécessaire, cependant. Le monde entier a vu les preuves et sait que vous n’êtes pas coupable. J’aimerais penser que les jurés suivront votre exemple et feront ce qu’il faut.

Je suis fier de t’appeler mon compatriote, fier d’être à tes côtés, et je serais fier de t’avoir comme fils. Continuez à tenir bon. Tout cela sera fini bien assez tôt. En attendant, n’oubliez pas que vous avez des MILLIONS et des MILLIONS de patriotes derrière vous.

Merci d’être meilleur que nous ne l’avons été. Peut-être que votre exemple servira à nous faire prendre conscience à quel point nous sommes indignes de nous appeler patriotes américains tout en laissant notre pays dériver si loin de son cap. Peut-être qu’à cause de vous, nous allons corriger tout cela.

