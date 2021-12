Une lettre ouverte à Marjorie Taylor Greene et Nancy Mace – RedState

La représentante Nancy Mace et la représentante Majorie Taylor Greene :

Salutations du bureau des sports situé quelque part sous les ponts du Good Pirate Ship RedState. Habituellement, j’écrivais sur les athlètes et les équipes et autres, laissant la politique au superbe équipage à bord de notre navire sportif. Cependant, quelque chose est arrivé exigeant que votre humble serviteur aborde les questions du corps politique.

À savoir, vous deux.

Le récent article de The Hill détaillant une dispute croissante sur les réseaux sociaux entre vous est profondément préoccupant. Nous ne sommes pas des démocrates ici à bord du GPSRS. Nous nous attendons à ce qu’il y ait des opinions différentes et nous nous respectons même en cas de désaccord profond. Si vous voulez une preuve de cela, consultez la couverture ici pendant les Jeux olympiques de Tokyo 2020 2021 de Simone Biles. Nous attendons la même chose de nos dirigeants politiques. Un débat vigoureux et un consensus durement gagné sont essentiels au discours public. Le fer aiguise le fer.

Injures ? Ne le coupe pas.

Représentant Greene, nous aimons votre passion. Vous êtes un tison avec une réserve de carburant apparemment inépuisable. Nous avons besoin de ça. Nous avons également besoin de viser soigneusement le feu. Tirer sur les exigences débiles du masque et l’hypocrisie ? Beau. Appeler les clowns de la classe de l’autre côté ? Terrifiant. Mais ne brûlez pas vos propres ponts. Gardez la férocité pour l’autre côté. Vous avez un boeuf avec un collègue républicain? Utilisez l’invention d’Alexander Graham Bell pour son intention initiale, qui, à la surprise de beaucoup, n’était pas de tweeter et de créer/regarder des vidéos TikTok. Décrocher le téléphone. Appelez l’autre personne. Fixer un rendez-vous. Parlez-en en privé.

Représentant Mace, nous aimons votre ténacité. La première femme diplômée de La Citadelle ? Cela vaut vraiment la peine de retirer son chapeau par respect. Vous avez gravi les échelons, d’abord à la législature de l’État de Caroline du Sud et maintenant au Congrès. Vos références conservatrices sont irréprochables. Alors pourquoi? Pourquoi vous querellez-vous publiquement avec un collègue ? Ce n’est pas une bonne idée.

S’il vous plaît, Rep. Greene et Rep. Mace. Suivez les conseils de Bob Newhart.

Éteignez Twitter pendant quelques heures. Peut-être préparez-vous du thé sucré, ou comment vous préparez les choses. (Je viens de la région de la baie de San Francisco, donc si ce n’est pas une tisane non sucrée, c’est hors de ma sphère de connaissance.) Asseyez-vous ensemble. Pas de staff, pas de presse, pas d’annonces. Juste deux adultes faisant le truc d’adulte; faire exactement la même chose que chacun de vous s’attendrait à ce que vos enfants fassent s’ils étaient impliqués dans un scénario similaire d’injures avec quelqu’un. Parlez-en. Travaillez. Acceptez de ne pas être d’accord si besoin est. Mais jure de garder le désaccord privé. Vous avez des batailles bien plus importantes à mener contre un président sénile et ses manipulateurs à la fois au Congrès et dans les coulisses. Concentrez-vous là-dessus. Laissons les médias de poche mourir de faim. S’il vous plaît, ne leur jetez pas d’os. Travaillez en privé. Maintenant. Merci.

