Une licence pour être compétitif au niveau mondial

Les réseaux 5G permettront un large éventail d’applications et de services tels que la voiture à conduite autonome.

Par Sheetal Chopra

Les technologies des télécommunications mobiles ont transformé la vie quotidienne dans pratiquement tous les domaines de l’activité humaine, y compris le travail, les loisirs, les transports, les banques, l’agriculture et la médecine. Les troisième et quatrième générations de normes sans fil (3G et 4G) ont atteint une base d’utilisateurs de 3 milliards en seulement 15 ans, ce qui en fait les technologies les plus rapidement adoptées de l’histoire. Le nombre de connexions mobiles dans le monde devrait atteindre environ 5,86 milliards d’ici 2025, la région Asie-Pacifique occupant la plus grande part. Aujourd’hui, environ 81% des utilisateurs mobiles en Inde utilisent des téléphones 4G. Malgré l’incertitude liée à Covid-19, la nouvelle norme sans fil, la 5G, devrait dépasser le taux d’adoption de la 3G et de la 4G et entraîner des améliorations encore plus drastiques des performances des réseaux de télécommunications mobiles. Les réseaux 5G permettront un large éventail d’applications et de services tels que la voiture à conduite autonome.

La principale raison de ce développement explosif de la technologie mobile est la collaboration et le partage de technologie entre les innovateurs qui développent des normes sans fil et des milliers de fabricants d’appareils électroniques grand public dans le monde entier. La forme dominante de cette coopération est l’octroi de licences de brevets qui sont techniquement essentiels à la mise en œuvre de normes sans fil (brevets essentiels aux normes, ou SEP) à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND). Les licences FRAND permettent aux innovateurs d’obtenir un juste retour sur leur investissement et aux fabricants d’accéder à des technologies de pointe à des conditions raisonnables. Pour minimiser les coûts de licence SEP et augmenter l’efficacité, les titulaires de SEP et les licenciés potentiels (utilisateurs de la technologie) négocient généralement une licence complète pour tous les brevets essentiels (c’est-à-dire le portefeuille de SEP détenu au niveau mondial) d’une ou plusieurs normes pour la durée de l’accord .

Les licences de portefeuille mondial de SEP sont très avantageuses pour les deux parties pour plusieurs raisons:

Flexibilité et efficacité: les licences de portefeuille mondial permettent aux parties de façonner les termes de la licence en fonction de leurs circonstances individuelles uniques. Les licences de portefeuille mondiales peuvent inclure une variété d’arrangements de paiement de redevances (par exemple, des paiements de redevances forfaitaires, des redevances courantes ou une combinaison de ceux-ci). Ce type d’accord peut également inclure des dispositions sur la collaboration mondiale en matière de R&D, l’assistance technique dans la mise en œuvre de la norme et d’autres formes de coopération entre les concédants et les preneurs de licence. Une approche brevet par brevet, en revanche, conduirait à une licence SEP inefficace en termes de temps et de coûts.

Liberté d’exploitation: les licences de portefeuille mondial offrent aux titulaires de licence la certitude juridique indispensable et l’assurance qu’ils ne seront pas poursuivis pour violation de brevet du portefeuille SEP dans une juridiction où le concédant détient des droits. La liberté d’exploitation permet aux titulaires de permis de se concentrer sur leurs activités productives au lieu de régler des différends juridiques dans des juridictions lointaines.

Évolutivité: avec une licence de portefeuille mondiale, les titulaires de licence peuvent pénétrer de nouveaux marchés, élargir la portée de leurs activités et se développer plus rapidement. En vertu de cette licence, le titulaire de la licence peut étendre en toute sécurité sa présence internationale et poursuivre sa stratégie commerciale sans obstacles juridiques et sans avoir à négocier de nouvelles licences chaque fois qu’il envisage d’entrer sur un nouveau marché. De plus, la portée mondiale de la licence est flexible et économique: le preneur de licence ne paiera des redevances FRAND que pour les marchés où les ventes de produits conformes aux normes sont effectuées. Cela signifie qu’une entreprise locale paiera les tarifs convenus (dans le cadre de l’accord global) pour le marché indien et ne commencera à payer que pour les autres pays en cas d’expansion. Ainsi, il pourra démarrer des ventes partout dans le monde à tout moment pendant la durée du contrat sans aucun risque de litige.

Technologies de pointe: les licences de portefeuille mondial permettent aux concédants de licence de gagner une juste récompense pour leurs innovations et de maintenir ainsi leur fort engagement en faveur du développement de normes innovantes. Les licenciés, quant à eux, bénéficient d’un accès, aux conditions FRAND, aux technologies les plus innovantes actuellement proposées sur le marché.

Les gains d’efficacité substantiels des licences de portefeuille mondial expliquent pourquoi elles sont devenues la norme de l’industrie des télécommunications mobiles et les tribunaux de plusieurs grandes juridictions ont toujours reconnu cette réalité. En Allemagne, la Cour fédérale de justice, dans son arrêt Sisvel c.Haier, a souligné les avantages substantiels des licences de portefeuille mondial tant pour les concédants que pour les preneurs de licence et a noté l’inefficacité et le gaspillage des licences pays par pays et brevet par brevet. négociation. Au Royaume-Uni, la Cour suprême, dans Unwired Planet c. Huawei, a confirmé les gains substantiels d’une licence de portefeuille mondial. Plus précisément, la Cour a noté que les coûts d’engager une procédure d’application brevet par brevet, pays par pays, seraient “ incroyablement élevés ”, de sorte que les responsables de la mise en œuvre seraient incités à continuer de contrefaire, ce qui fausserait l’équilibre dans les négociations de licence. Ces préoccupations expliquent, selon la Cour, pourquoi les licences de portefeuille mondial sont la norme du secteur. Pour résumer, les licences mondiales du portefeuille SEP sont devenues la norme de l’industrie des télécommunications sans fil, car elles sont très avantageuses pour les titulaires de licence et les concédants de licence.

Pour les titulaires de licence, les licences mondiales du portefeuille SEP apportent flexibilité, sécurité juridique et liberté d’exploitation, évolutivité et accès à des technologies de pointe à des conditions FRAND. Pour les concédants de licence, les licences de portefeuille mondial permettent un juste retour sur leur investissement et fournissent ainsi des incitations à de nouveaux investissements dans l’innovation et l’élaboration de normes. Parce que les licences de portefeuille mondial ont un sens évident, d’un point de vue économique, les tribunaux de plusieurs grandes juridictions ont reconnu leur valeur, leurs avantages et leur importance pour un marché qui fonctionne bien.

L’auteur est directeur, Politique des DPI, Ericsson Inde. Les opinions sont personnelles

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.