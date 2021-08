Une ligue à part: ce que fait le casting maintenant

De temps en temps, un film arrive et attrape un éclair dans une bouteille en ce qui concerne son casting, et il y a peu de films qui en sont un meilleur exemple que le drame de baseball de 1992 de Penny Marshall A League of Their Own. Avec une programmation dirigée par Geena Davis, juste un an après le changeur de jeu qu’étaient Thelma et Louise, et Tom Hanks juste avant que sa carrière n’atteigne le niveau supérieur, le casting de A League of Their Own avait beaucoup à faire et chacun membre a profité au maximum de son temps sur et en dehors du terrain de baseball.

Cela fait près de 30 ans que nous avons appris pour la première fois les noms de Jimmy Dugan, Dottie Hinson, Kit Keller, Marla Hooch (quel frappeur) et du reste des Rockford Peaches, et vous vous demandez probablement ce qu’ils ont fait. à ces derniers temps. Eh bien, ne cherchez pas plus loin, car nous avons dressé une liste complète des acteurs de A League of Their Own et de ce qu’ils font ces jours-ci…