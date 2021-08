Une ligue de leur propre fin expliquée: a-t-elle laissé tomber le ballon exprès?

Ce que les stars et l’inspiration pour une ligue à eux disent sur la fin

Penny Marshall n’a jamais donné de réponse au débat entourant la fin de A League of Their Own, du moins pas publiquement, avant sa mort en décembre 2018, mais certaines des stars du film et même l’inspiration du personnage de Dottie Hinson se sont fait entendre. la fin ambiguë au fil des ans, mais même dans ce cas, il est difficile de savoir qui nous devrions croire ou si nous devrions simplement classer cela dans la catégorie des “questions de film sans réponse”.

Dans un éditorial du Los Angeles Times écrit peu de temps après la mort de Penny Marshall, Kelly Candaele, qui a inventé l’histoire qui deviendrait A League of Their Own, a écrit sur le film, son héritage et, oui, la fin. Dans la pièce, Candaele a écrit sur sa mère, Helen Callaghan, qui était l’une des vraies joueuses de l’AAGPBL qui a inspiré le personnage de Dottie Hinson, appréciant le film quand elle l’a vu pour la première fois, mais a ajouté :