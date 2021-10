Une ligue pas chère ?

29/10/2021 à 01h25 CEST

pari

CHAMPION DE LA LIGUE PROCHAINE

La Ligue des 100 points ne sera en aucun cas celle-ci. Nous n’avons pas bouclé un tiers du championnat, mais cette affirmation est parfaitement valable compte tenu de ce que nous avons vu à ce jour. Pour nous donner une idée, le Real Madrid -qui est le mieux placé parmi les favoris pour le titre- devrait remporter les 26 des 28 matchs restants, n’autorisant qu’un match nul et une défaite dans cette période, alors que le Barça ne peut mathématiquement atteindre un chiffre qui, il n’y a pas si longtemps, n’était pas si impossible pour eux.

En jouant par des moyens arithmétiques, on constate que l’Atlético de Madrid avait besoin de 86 points sur son casier la saison dernière pour remporter la Liga. Cette année, ils sont en progression de 72 points, malgré le renforcement de leur effectif avec Griezmann, entre autres. Le championnat est moins cher que jamais avec une Real Sociedad en tête qui se présente en progression de 82 points. La dernière fois qu’une ligue a été remportée par ce montant ou moins, c’était lors de la saison 2006/07 lorsque les retours du Real Madrid de Capello ont fait le miracle en le remportant avec 76 points. Le moins cher d’Espagne avec le système de 3 points par victoire correspond au Deportivo de la Coruña, qui l’a réalisé lors de la saison 99/00 avec 69 points.

Nous sommes, sans aucun doute, confrontés à la Ligue la plus serrée de ces dernières années en voyant les sept premiers dans un mouchoir à cinq points après plus de 10 jours. Il est frappant que le Barça ne fasse pas partie de cette gamme de candidats, mais il est tout aussi surprenant de voir deux équipes aux budgets très modestes comme le Rayo Vallecano et Osasuna de Pamplona. Les choses se rattrapent dans une ligue aux chiffres excessivement bavards, avec 72 nuls à ce jour ce tournoi pour 70 victoires et 70 défaites.

Des équipes comme la Real Sociedad ou Sevilla se sont glissées dans le mix pour rêver d’un titre qui leur résiste depuis des décennies vu le niveau de performance relativement faible des trois grands. Tout le monde espère que tôt ou tard le Real Madrid, l’Atlético et le Barça obtiendront une continuité dans les résultats qui n’étaient pas arrivés fin octobre alors que cela faisait plus de deux mois et demi depuis le début de la compétition. Une autre cause de cette égalité est le manque de buts dans la compétition avec seulement 2,3 par match, alors que d’autres championnats comme l’italien ou l’allemand dépassent facilement les trois par match.

L’absence de Messi a été rattrapée par un Karim Benzema qui régit les statistiques offensives du championnat d’une main de fer, étant le meilleur buteur avec neuf buts et le meilleur assistant avec sept passes. Luis Suárez, avec six buts, le suit à une distance considérable, mais il nous dit que les grands ont beaucoup de poudre à canon et qu’ils n’ont besoin que de persévérance pour bien défendre pour obtenir de meilleurs résultats. L’Athletic Bilbao, Séville et la Real Sociedad sont les meilleures défenses du championnat, encaissant moins d’un but par match, tandis que l’Atlético, Madrid et le Barça en concèdent un ou plusieurs en moyenne.

Nous pensons que la Ligue va être l’une des plus excitantes de tous les temps et que dans ces cas, cela peut être décidé par de petits détails tels que les blessures et même les décisions des arbitres. Nous verrons si le temps remet chaque budget à sa place, même si personne ne pourra arracher une Ligue qui sera bon marché, mais très convoitée.