Une liste aux États-Unis est-elle également en préparation ?

Il y a quatre jours, avant les débuts d’Universal Music Group fin septembre (ou plus tôt) sur Euronext Amsterdam, Vivendi a officiellement vendu 10 % du label Big Three au gestionnaire de fonds spéculatifs Pershing Square Tontine Holdings SPAC du gestionnaire de fonds spéculatifs Bill Ackman. Aujourd’hui, Ackman a exprimé son intérêt à augmenter sa participation dans UMG – et éventuellement à lancer une cotation aux États-Unis après l’introduction en bourse européenne.

Ackman a exprimé son intérêt pour l’acquisition d’une plus grande partie d’Universal Music Group – et potentiellement pour une cotation boursière aux États-Unis – lors d’un appel de trois heures avec des investisseurs de PSTH, qui se négocie à la Bourse de New York et s’est maintenant séparé de sa classification SPAC. que l’investissement UMG a clôturé. L’avancée de l’éventuelle cotation américaine, a expliqué Ackman, dépend de l’approbation du conseil d’administration d’UMG.

Et en ce qui concerne un ajout à la participation de 10% de PSTH dans Universal Music Group, le natif de New York Ackman a indiqué qu’il était en pourparlers pour étendre la participation – sans toutefois divulguer de détails concrets concernant le calendrier du déménagement proposé ou les chiffres impliqués.

Mais il convient de mentionner que PSTH, contrairement à la plupart des autres sociétés d’acquisition spécialisées, dispose toujours de “1,5 milliard de dollars en espèces et en titres négociables” même après avoir payé UMG, ont déclaré des responsables lors de la confirmation de la transaction. De plus, Pershing Square Funds possède « le droit, mais pas l’obligation » d’acheter pour 1,4 milliard de dollars d’actions PSTH pour financer davantage de fusions/investissements.

PSTH a également formé Pershing Square SPARC Holdings, « une société de droits d’acquisition à usage spécial » par opposition à une SPAC. Ce SPARC offrira des actions ordinaires aux actionnaires du PSTH à 20 $ par action – bien que ces actions ne puissent être exercées qu’une fois que l’entité « conclusion d’un accord officiel » pour une fusion ou une acquisition – ce qui contribuera à un total maximum de 10,6 milliards de dollars en capital à financer d’autres rachats encore.

Il convient de noter en conclusion qu’Ackman a longtemps vanté le potentiel de croissance perçu d’UMG ainsi que les “attributs stratégiques et avantages concurrentiels” perçus de la société. Parmi ces derniers – que le PSTH a décrits dans son communiqué annonçant la finalisation de l’achat de 10 % – se trouvent une « équipe de direction emblématique de classe mondiale » et « une propriété intellectuelle et un contenu indispensables irremplaçables ».

Warner Music Group (WMG) est revenu en bourse en juin 2020, après près d’une décennie de propriété entièrement privée, et les actions ont tranquillement augmenté en valeur d’environ 20 % au cours de la dernière année environ. Et avant son introduction en bourse initialement soulignée sur Euronext Amsterdam, UMG a dévoilé aujourd’hui un partenariat élargi avec Snap, environ un mois après avoir finalisé un nouvel accord de licence avec le concurrent de TikTok Triller.