Une liste concluante des célébrités qui se douchent, ainsi qu’une mise à jour de Bennifer

Pour une raison quelconque, les célébrités ressentent le besoin de dire aux gens s’ils se douchent ou non cette semaine, alors Tea Time a dressé une liste concluante de célébrités qui se baignent et ne se baignent pas (2:01). De plus, Lily Rose Depp a un nouveau petit ami et Bennifer est à la recherche d’une maison (16:03). Le mode Cringe de cette semaine est Dear John (23:37), et qui a donné à John Stamos une couverture People (41:40) ?

Hôtes : Liz Kelly, Kate Halliwell et Amelia Wedemeyer

Producteur : Kaya McMullen

