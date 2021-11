Une liste croissante d’artistes testés positifs pour le coronavirus

Une liste croissante d’artistes ont été testés positifs pour le coronavirus au cours du week-end. Jon Bon Jovi, Bryan Adams et Ed Sheeran ont tous annulé des événements.

Jon Bon Jovi devait se produire lors d’un événement d’Halloween de trois nuits en Floride. Cet événement aurait inclus une performance de narration acoustique, une opportunité de questions-réponses et des sessions individuelles avec les fans.

Les spectateurs étaient déjà présents lorsque l’annonce a été faite – on ne sait pas s’ils recevront un remboursement. La société de tournée Runaway Tours n’a pas répondu à une demande de commentaire.

« Jon est complètement vacciné et se sent bien », a déclaré lundi le publiciste de Bon Jovi dans un communiqué. Bryan Adams devait rendre un hommage à Tina Turner lors de la cérémonie d’intronisation au Rock and Roll Hall of Fame ce week-end à Cleveland, Ohio. Mais sa comparution a dû être annulée après le résultat positif du coronavirus. Le représentant d’Adams a confirmé que l’artiste était complètement vacciné et ne présentait aucun symptôme.

Ed Sheeran devait également se produire le 6 novembre pour Saturday Night Live. Cependant, le chanteur a annoncé la semaine dernière que sa performance serait virtuelle après avoir été testé positif au coronavirus.

D’autres artistes annulent également des concerts à cause du virus. System of a Down devait se produire les 22 et 23 octobre avec Korn au Banc of California Stadium. Le leader Serj Tankian a contracté un cas révolutionnaire de coronavirus, forçant ces performances à être reportées à février. Les billets pour le spectacle original en octobre seront honorés lors de l’événement.

Les injections de rappel sont de plus en plus accessibles au public pour les personnes souffrant de maladies sous-jacentes. L’industrie de la musique est de plus en plus aux prises avec de plus en plus de cas révolutionnaires et une efficacité des vaccins qui diminue avec le temps. Digital Music News s’est entretenu avec des artistes en tournée, leur équipe et des musiciens de concert qui s’inquiètent des effets du virus sur les tournées.

« [Insurers are] exclure COVID de tout – c’est comme si les assureurs ne couvriraient pas l’assurance contre les inondations dans les zones sujettes aux inondations », a déclaré un artiste à CBC. Le résultat? Les artistes n’ont pas pu trouver de compagnies d’assurance offrant une assurance de tournée liée au COVID au cas où la tournée serait interrompue en raison d’un cas positif.

« La plus grande partie du problème ici est que les groupes n’ont généralement pas d’argent supplémentaire, un fonds d’urgence, pour s’assurer que tout le monde est nourri et logé pendant la mise en quarantaine », a déclaré Tamara Lindeman sur Twitter.