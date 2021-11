Une liste de candidats conservateurs déclare la victoire dans la course très disputée du conseil scolaire de la banlieue de Denver

Comté de Douglas, Colorado – Une liste de novices en politique dans le comté de Douglas, Colorado, a déclaré la victoire mardi soir dans une course au conseil scolaire qui a fait la une des journaux nationaux.

Christy Williams, l’une des quatre candidates de « Kids First », a lu les résultats initiaux sous des applaudissements bruyants lors d’une soirée d’appréciation des supporters à Parker, Colorado, quelques instants après la fermeture des bureaux de vote.

« Je suis profondément touché », a déclaré Williams à Fox News. « Je pense qu’il y a beaucoup à regarder, mais en fin de compte, j’espère donner aux parents l’autorité ultime sur leurs enfants. »

Williams a été rejoint par Mike Peterson, Becky Myers et Kaylee Winegar. Ensemble, ils détiennent une avance sur la liste CommUnity Matters soutenue par la fédération des enseignants, composée des membres sortants du conseil d’administration Krista Holtzmann et Kevin Leung et des nouveaux arrivants Ruby Martinez et Juli Watkins.

Peterson et Myers menaient par des points de pourcentage à deux chiffres mardi soir, heure locale. Williams a mené Leung par plus de 7 000 voix et Winegar a mené Holtzmann par plus de 8 000 voix.

La filiale locale de NBC, 9news, a appelé la course pour l’ardoise conservatrice après 22 heures MST.

Les résultats indiquent que plus de la moitié des sept membres du conseil pourraient être remplacés.

Les quatre candidats de « Kids First » ont parlé exclusivement à Fox News après avoir déclaré la victoire.

Christy Williams, candidate au conseil scolaire « Kids First » (Matt Leach/Fox Digital)

« Je vais vous dire quoi, la liberté d’expression est de retour », a déclaré Peterson. « Plus besoin de couper les gens à deux minutes, plus de dire aux gens qu’ils agitent un drapeau américain en soutien à l’intimidation d’un orateur. »

« Et nous allons faire le premier amendement dans la salle de réunion, c’est sûr », a-t-il poursuivi.

Mike Peterson, candidat au conseil scolaire « Kids First »

Winegar, une comptable, a déclaré qu’elle n’avait jamais imaginé qu’elle se présenterait pour un poste élu.

Les électeurs « voulaient des dirigeants qui étaient moins impliqués et qui laissaient davantage les parents avoir leur mot à dire sur ce qui se passe dans les écoles », a déclaré Winegar à Fox News.

Kaylee Winegar, candidate au conseil scolaire « Kids First »

Myers, un enseignant à la retraite du comté de Douglas, a déclaré à Fox News: « Je ne peux même pas croire que cela se soit produit. »

LA POLITIQUE COVID, LES MANDATS DE MASQUE CONDUISENT LES PARENTS DU COLORADO À SE COURIR POUR LE CONSEIL SCOLAIRE

« Nous devons gagner la confiance de nos parents », a-t-elle déclaré. « Ces parents, ces supporters qui nous ont votés, nous devons savoir, que veulent-ils en premier ?

« Et je pense qu’à ce stade, ils veulent que nos enfants soient scolarisés, ils veulent qu’ils soient éduqués et ils veulent que les mandats disparaissent et ils veulent des enseignants là-bas », a poursuivi Myers. « Ils veulent que les enseignants soient payés. Et je pense juste qu’ils veulent ramener le comté de Douglas à son excellence. »

Becky Myers, candidate au conseil scolaire « Kids First » (Matt Leach/Fox Digital)

Les électeurs qui ont parlé à Fox News ont déclaré que la théorie critique de la race et les politiques d’apprentissage équitables du district scolaire avaient joué un rôle dans leur décision. Les quatre candidats ont déclaré que la politique était une question qu’ils examineraient.

« L’équité est un mot spongieux, et cela fait partie du problème », a déclaré Peterson à Fox News. « Si vous asseyez 10 personnes qui sont des parties prenantes dans le comté, donnez-leur un morceau de papier et demandez-leur de trouver l’équité, vous obtiendrez 15 réponses différentes. »

« Donc, ce que nous avons l’intention de faire, c’est de garder le calme et de garder la bonne inclusion, l’appartenance, la gentillesse, le respect », a-t-il ajouté. « Mais tout ce qui se glisse dans la théorie critique de la race, la division, l’intersectionnalité, certaines voix étant plus valables en fonction de l’orateur et non du mérite ou de la vertu de l’argument, nous allons séparer le bon grain de l’ivraie, garder le bien et nous allons nous débarrasser du mal. »