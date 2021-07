Une liste de choses que Jennifer Lopez et Ben Affleck pourraient recréer ensuite

Il y a une scène charnière dans The Great Gatsby de F. Scott Fitzgerald lorsque l’éponyme Gatsby, excité à l’idée de relancer sa liaison avec Daisy Buchanan, s’exclame à un Nick Carraway dubitatif : « Vous ne pouvez pas répéter le passé ? Pourquoi, bien sûr que vous pouvez !

En 2021, Ben Affleck est Jay Gatsby et Jennifer Lopez est Daisy Buchanan. Affleck et Lopez, également connus sous le nom de Bennifer, ont illuminé les tabloïds au début des années 2000, se caressant sur des yachts coûteux et faisant de mauvais films ensemble jusqu’à leur rupture en 2004. Et alors qu’il n’a fallu que cinq ans à Gatsby et Daisy pour se reconnecter, le long- La réunion attendue de Bennifer a duré 17 ans, couvrant les enfants, les divorces, les albums, les Oscars, les Batman et tout un cycle de cigales. Mais pour une société assoiffée de nostalgie, l’attente en valait largement la peine.

Les rumeurs d’une réconciliation ont commencé fin avril, lorsqu’il a été dit que J.Lo était intéressé à raviver la relation après avoir mis fin à un long engagement avec Alex Rodriguez. À peu près à la même époque, Affleck se serait séparé d’Ana de Armas après une longue tournée de presse pandémique de chiens marchant et affichant des cafés glacés Dunkin ‘Donuts. Tous deux finalement célibataires en même temps, il a été rapporté que Ben avait pris un e-mail pour courtiser Jennifer, et à partir de là, c’était parti. En mai, il a été photographié la conduisant dans le Montana, où il serait propriétaire d’une maison. En juin, des photos ont fait surface des deux s’embrassant lors d’un dîner devant la sœur et les enfants de J.Lo. Et au cours d’une première moitié de juillet mouvementée, ils ont emmené leurs enfants aux studios Universal à Los Angeles avant de s’envoler pour les Hamptons pour le quatrième. Moins de deux semaines plus tard, ils ont été vus en train de chercher ensemble des manoirs. Actuellement, ils parcourent l’Europe pour célébrer l’anniversaire de J.Lo.

Ce que vous devez savoir sur Jennifer Lopez et Ben Affleck, c’est que, peut-être plus que deux autres célébrités, ils sont prêts à engager un dialogue avec le public. Les photos de paparazzi d’Affleck ne sont pas des moments aléatoires de spontanéité, ce sont des performances. Quant à Lopez, ses propres productions performatives vont du simple (son choix récent de porter un collier qui épelait le nom de Ben) au plus élaboré, comme son utilisation d’un bâton de strip-teaseuse lors de sa performance au Super Bowl qui semblait renforcer son dévouement à son rôle principal dans Hustlers. Les deux comprennent qu’être une vraie célébrité est un travail de 24 heures, et qu’aucun d’eux ne se termine jamais. Ainsi, alors que les retrouvailles ont été une histoire de romance ravivée, il s’agissait également de monter un spectacle. (Je crois en l’amour, mais je crois aussi au pouvoir des relations publiques.) J.Lo et Affleck ont ​​commencé modestement, se faisant « prendre » dans diverses formes d’étreinte, mais récemment, ils sont passés à l’art de la performance pure. Fin mai, Ben a été vu avec une montre que Lopez lui avait offerte lors du tournage du clip emblématique de “Jenny From the Block”.

Puis, le week-end dernier, des photos de Ben et Jennifer sur un yacht ont émergé, lui touchant légèrement le derrière, elle regardant devant elle avec bonheur. C’était encore un autre rappel encore plus flagrant de “Jenny From the Block”, rappelant la scène inoubliable de la vidéo qui se termine avec Affleck défaisant les ficelles du bikini de J.Lo. L’écrivain Caissie St. Onge s’est récemment rendu sur Instagram et le podcast Ringer Dish pour théoriser que Bennifer fait un remake coup par coup de la vidéo “Jenny From the Block” pour son 20e anniversaire – et ses preuves sont plutôt convaincantes. Soit ils refont littéralement la vidéo, soit ils savent exactement ce que nous voulons, c’est-à-dire revivre notre adolescence. Personnellement, je suis d’accord avec les deux versions.

Quant à la suite, les options sont infinies. Ils semblent avoir rempli leurs fonctions de «Jenny From the Block» (à moins que J.Lo ne décide de recommencer à porter de mauvais chapeaux), mais cela laisse maintenant la porte ouverte à des moments plus nostalgiques auxquels rappeler. Vous trouverez ci-dessous une liste de choses que Bennifer pourrait recréer ensuite – vous savez, au cas où ils rechercheraient des suggestions.

Refaire Gigli: Avant de rire aux éclats de cette suggestion, et si je vous disais que cette réimagination aurait une refonte du script de Seth Rogen ? J’imagine une méta-comédie avec des rappels du premier film et à quel point c’était horrible. Gobe, gobe, je sens un Oscar !

Visitez un Dunkin’ et ordre façon trop de café.

Visitez un Starbucks et remplissez un thermos trop élaboré: L’amour est une question de compromis, mais je ne vois ni Jennifer ni Ben s’écarter de leurs marques respectives. Je suppose qu’ils vont juste devoir consommer deux fois plus de café.

Tenez-vous au bord d’une plage et regardez l’océan tout en contemplant le sens de la vie: Cela nécessiterait que J.Lo se fasse un tatouage dans le dos, mais je pense que nous apprécierions tous le dévouement.

Réenregistrer “cher Ben. “

Faire un peu de brève nudité frontale dans un film de David Fincher.

Assistez à un match des Red Sox contre les Yankees : Par tous les moyens nécessaires, continuez à frotter cette relation au visage d’Alex Rodriguez !

Tirez sur un Salon de la vanité couvrir ensemble.

Être photographié en regardant mentalement pendant fumer une cigarette.

Participer à un autre Ligne de date NBC spécial et parler de choses normales, comme la cuisine.

Faites une apparition dans un film de Kevin Smith.

Prenez le train 6.

Prenez un balade romantique en calèche par la ville de New York.

Survêtements assortis au sport en marchant dans LA : Juicy Couture pour elle, Puma pour lui.

Allez faire du shopping pour un autre siège de toilette incrusté de bijoux.

Sortez Glow de J.Lo mais pour les hommes, et faites jouer Ben dans l’annonce.

Se fiancer une deuxième fois.

Allez dans l’espace : OK, bien sûr, ce ne serait pas une recréation des premiers temps. Mais après s’être embrassé à Nobu Malibu et s’être mis la main sur un yacht dans le sud de la France, l’espace est vraiment la dernière frontière pour Bennifer 2.0. Il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant qu’ils n’appellent Jeff Bezos et que nous voyions un tas de photos d’eux canooding à l’intérieur de la Station spatiale internationale.