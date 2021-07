Une liste de lecture essentielle des classiques Alt.Pop

Blondie est l’un des artistes les plus réussis du circuit punk-club new-yorkais du milieu des années 70. Né dans un sous-sol de Bowery en 1974, le guitariste Chris Stein a rejoint le premier groupe de Debbie Harry, les Stillettoes, et les deux sont devenus des partenaires créatifs pour la vie. Avec le claviériste Jimmy Destri, le batteur Clem Burke et le bassiste Gary Valentine, Blondie a pris le livre de jeu pop et l’a déchiré en lambeaux.

Un paradoxe musical pour les critiques comme pour le public, ils sont restés en forme en faisant divers exercices de genre sur chaque album, vous laissant toujours deviner. Du punk underground au new wave cool en passant par l’alt-pop, ils ont contribué à catalyser le renouveau de la pop, tout en maintenant un niveau d’attitude cool et urbaine énigmatique qui a été copié par d’innombrables groupes depuis. Pour célébrer leur héritage, nous retraçons les plus grands moments du groupe à travers l’histoire de la pop.

Écoutez les meilleures chansons de Blondie sur Apple Music et Spotify, et faites défiler vers le bas pour lire notre introduction aux meilleures chansons de Blondie.

Les débuts de Blondie

Richard Gottehrer (producteur des deux premiers albums de Blondie, Blondie et Plastic Letters) avait quitté son ancien label et cherchait à sortir une compilation de groupes de la scène new-yorkaise. Blondie avait gagné ses galons punk en jouant au Max’s Kansas City et au CBGB et Gottehrer les a arrachés, les a signés sur le label indépendant Private Stock et a sorti leur premier album éponyme, Blondie en 1976.

Représentant la connaissance encyclopédique de Klein des reliques culturelles du passé, l’album riffait sur tout, des films de série B à la culture rockabilly et plus particulièrement aux groupes de filles. Dès le tout premier morceau de « Délinquant X », Harry fait sa meilleure impression de Shangri-Las, sauf qu’au lieu de chanter sur la romance chez les adolescentes, elle chante sur un flic et une travailleuse du sexe – vraiment une chanson d’amour pour l’époque. Chanter des chansons d’amour adolescentes subverties à l’âge de 31 ans est exactement le genre d’appel ironique qui a fait de Harry une chanteuse si charismatique. Salué comme un ingénue new wave avec des looks à tuer, Harry était trop campy et trop pop pour la scène underground, ils ne savaient pas quoi faire d’elle.

Autant les Ramones ont le mérite d’avoir subverti la pop et le rock des années 60, autant Blondie est tout autant responsable de faire en sorte que les groupes de filles sonnent tragiquement à la mode. L’album a également rejeté le premier hit du groupe, “En chair et en os” qui s’est classé n ° 2 en Australie, ce qui était un autre hommage au son du groupe de filles mais avec des nuances plus lubriques. Alors que le disque a engendré bon nombre de leurs favoris en direct, il n’a jamais fait irruption dans les charts de manière majeure.

Lettres en plastique

Alors que Private Stock était certainement un label indépendant, ce n’était pas exactement l’endroit pour cultiver un son « indé ». Dès qu’ils signé à Chrysalis en 1977, le label réédite le premier album et un an plus tard, ils sortent leur véritable disque révolutionnaire, Plastic Letters.

Avec Gottehrer à la production, l’album reconfigure une fois de plus le son des années 60. Leur reprise de Randy & The Rainbows “Denis” a renversé le script de genre et a officiellement cassé le groupe commercialement au Royaume-Uni. Comme Gottehrer l’a dit, « Debbie en a chanté une partie en français – je ne savais même pas si le français était réel, mais c’est devenu leur premier succès au Royaume-Uni. L’Amérique centrale s’en fichait.

Comme beaucoup des meilleures chansons de Blondie, même le titre de l’album avait un double sens, décrivant les chapiteaux des lieux et la façon dont votre nom est épelé sur une photo d’identité. Alors que la plupart de Plastic Letters montre un groupe perfectionnant son son pop, “J’en suis un” sonne presque comme un rappel de leur son proto-punk low-fi et de la voix froidement détachée de Harry. Dans la même veine, « Détroit 442 » sonne comme du surf rock accéléré qui canalise la soif de vie d’un certain Stooges. L’album a également marqué leur première incursion dans le reggae; avec “Once I Had A Love” (AKA the Disco Song) qui a ensuite été remballé et accéléré pour le hit en tête des charts “Coeur de verre.”

Lignes parallèles

Même avec quelques tubes sur les mains, Blondie était considéré comme un groupe underground aux États-Unis jusqu’à la sortie de leur pièce de la résistance – Parallel Lines en 1978. Alors que “Heart of Glass” allait s’avérer être un tournant majeur pour le groupe, il n’apparaît même pas sur le disque avant la 10e piste.

Il est précédé de quelques reprises solides de la nouvelle vague, dont une interprétation contagieuse et accrocheuse des punks pop à suivre The Nerves. « Hangin au téléphone », qui prend encore une fois un nouveau sens lorsqu’il est basculé vers la perspective féminine. Ensuite, il y a les guitares entraînantes et la voix railleuse d’Harry sur “D’une façon ou d’une autre,” maintenant l’un de leurs succès les plus reconnaissables, qui a ouvert la voie à de nombreux groupes au début des années 2000 comme les Strokes et le reste de leur acabit.

L’architecte derrière tous ces succès était le producteur Mark Chapman, qui a été recruté pour nettoyer leur son et mettre Blondie dans un camp d’entraînement de production. “Once I Had A Love” a été retravaillé et redémarré, en utilisant des styles de synthé inspirés par Kraftwerk et Giorgio Moroder, un rythme de batterie tiré de Saturday Night Fever de Clem Burke, et “Heart of Glass” est né. Comme Burke l’a dit à Uncut Magazine, « Le disco était la toile de fond du punk rock. Quand tu es sorti, ils ne jouaient pas Iggy And The Stooges. Ils jouaient des disques disco.

Malgré la tâche herculéenne de cerner les morceaux essentiels de cet album plein de pépites, “Fille du dimanche” est un autre élément remarquable, un morceau de perfection pop douce qui sonne de plus en plus doux en français. Parallel Lines est devenu un album multi-platine qui a entraîné le punk dans le grand public à coups de pied et de cris, ou comme le producteur Mike Chapman l’appelait « rock and roll moderne ».

Eat to the Beat, Autoamerican et American Gigolo

Alors que Blondie continuait de placer la barre incroyablement haut pour eux-mêmes, Eat to the Beat, sorti en 1979, a vu le groupe continuer à expérimenter des styles et à offrir la même attitude de côté avec un noyau émotionnel. Coup d’envoi du record, “Rêver” a libéré toute la puissance vocale de Harry ainsi que les talents de batteur frénétique de Burke.

Chris Klein a admis que le morceau est essentiellement un hommage à ABBA‘s “Dancing Queen” et pourtant même cela est éclipsé par “Atomique,” une chanson dance rock disco sans barre avec des riffs de guitare de cow-boy qui a toujours le pouvoir de déplacer les corps instantanément. Le disque a également connu ses moments tendres, en particulier sur des chansons comme “Shayla” qui présentait Blondie à son plus vulnérable.

Blondie a toujours reflété les sous-cultures du centre-ville de New York et au moment où les années 80 ont commencé, le disco et le punk cédaient maintenant la place à de nouveaux mouvements musicaux comme le hip-hop. Debbie Harry ne gagnera pas de sitôt les Jeux olympiques de freestyle, mais Blondie s’est mérité une vie de bonne volonté dans la communauté hip-hop pour avoir intégré le rap dans une chanson pop grand public et apporter l’influence de Grandmaster Flash et du Fab Five Freddy au reste. du monde avec leur hit “Ravissement.”

Voici quelques pistes de réflexion : “Rapture” a été le premier et le seul titre “rap” à atteindre la première place du Billboard Hot 100, jusqu’à “Ice Ice Baby” en 1990. Même pour un groupe dont la réputation réside dans l’expérimentation, Autoamerican était encore considéré comme un album conceptuel pour Blondie.

D’abord rap sur « Rapture » puis ska et rocksteady sur leur reprise du tube de Paragons “La marée est haute” et un autre hit disco avec “Appelle-moi,” co-écrit par Giorgio Moroder, le plus grand producteur de disco au monde. Écrit pour la bande originale de American Gigolo, il a suinté les excès des années 80 et est devenu le single le plus vendu de 1980 aux États-Unis.

Blondie Post-Autoaméricaine

Après Autoamerican, Blondie a eu du mal à trouver sa place dans les années 80, avec des luttes intestines au sein du groupe, des problèmes de santé personnels et le reste. En 1981, Harry a également commencé sa carrière solo et le groupe sort son dernier album jusqu’en 1999, The Hunter. Écrit à l’origine comme un thème de film de Bond, “Rien que pour vos yeux” est apparu sur l’album et est considéré comme un favori de la face B en quelque sorte. Alors que la chanson aurait fait des merveilles pour le film, la seule vraie déception est qu’Harry n’a jamais pu jouer un méchant de Bond.

Après 17 ans de spéculation motivée par l’absence, le groupe s’est regroupé et a sorti son album de retour, No Exit, en 1999. Avec de nombreux riffs de rock alternatif et des chansons ska/reggae qui correspondent parfaitement à ce que d’autres groupes comme Garbage et Sans aucun doute avait fait en leur absence, Blondie revint réclamer leur trône.

Blondie dans les années 2000

Bien qu’il soit difficile de rattraper son retard après une si longue période sabbatique, le groupe a rebondi avec le succès à la guitare “Marie” écrit par le claviériste Jimmy Destri, qui a cartographié au Royaume-Uni. Alors que No Exit cherchait à retrouver l’air du temps culturel de la fin des années 90, The Curse Of Blondie a été confronté au même défi en 2003. Après avoir signé avec Sony à l’international, Blondie s’est imposé dans le paysage électro-pop avec “Bons garçons,” qui a trouvé le groupe “sur le L jusqu’à ce que le soleil se lève à nouveau”.

Une décennie après le début du nouveau millénaire, le groupe naviguait dans les eaux incertaines de la nu-wave sur leur album de 2011, Panic of Girls and Blondie 4(0)-Ever: Greatest Hits Deluxe Redux/Ghosts of Download en 2013, qui combinait une remasterisation de leurs meilleures chansons et un album dance punk avec des invités spéciaux. Alors que Blondie rentre à nouveau en studio, il est remarquable de constater à quel point le groupe est résilient et sa volonté de se réinventer continuellement.

Blondie sera toujours un groupe rétro-moderniste qui crée des chansons pop intelligentes avec un ventre miteux. Ils ont aidé à créer le modèle de ce que nous connaissons sous le nom de pop rock moderne et ils l’ont fait avec style, esprit et bravade – tout en ayant l’air de s’en foutre.