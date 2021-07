Une liste d’échecs historiques Crypto nouveaux médias

Visitez l’article original*

http://bitcoinmagazine.com/.image/c_limit,cs_srgb,fl_progressive,h_1200,q_auto:good,w_1200/MTgwODA0OTg4MzQ2MzExNzY4/salt-bae.jpg

Nombreux sont ceux qui se sont opposés à l’innovation dont les prédictions se sont avérées totalement fausses.

Il y aura toujours des gens qui critiqueront les créateurs de technologies de rupture. Et leurs critiques peuvent affecter personne ou des millions de personnes selon leur portée. Cependant, les plus bruyants sont souvent des leaders dans leurs domaines et influents en raison de leur travail.

Ces antagonistes de l’innovation s’opposent à tous ceux qui tentent ce qu’ils jugent impossible et ridiculisent ceux qui sont à l’origine des inventions les plus importantes de leur temps. Mais leurs prédictions vieillissent mal car ils sont vite aspergés par la vague d’adoption qui suit leurs propos. Alors que Bitcoin devient progressivement l’une des innovations les plus percutantes de l’histoire, des contrevenants notables sont ajoutés chaque jour. Et à chaque augmentation de prix et de pertinence, son attraction magnétique sur ces toters de mégaphone se renforce.

Je ne spéculerai pas beaucoup sur les raisons pour lesquelles ils attaquent la pièce alpha, mais la peur du mal ou du changement est une cause probable. Bon nombre de ce qui précède sont accomplis dans les affaires, la finance et la technologie – tous les secteurs qui changent à cause de Bitcoin. Peut-être qu’ils se sentent menacés, tout comme un petit chien qui aboie après un plus gros. Ou en tant qu’enfant qui pleure lorsqu’il est déposé à l’école pour la première fois, il peut faire la moue à propos de Bitcoin ne réalisant pas les leçons qu’il peut apprendre s’il embrasse le changement auquel il est confronté. Quelles que soient leurs raisons, ils choisissent de s’aligner sur les ours de l’innovation du passé et, dans le temps, on se souviendra de leur échec à empêcher l’inévitable.

Voici cinq citations mal vieillies de figures remarquables et des citations appariées d’ours Bitcoin :

1a. Robert Metcalfe, 1995 : « Je prédis qu’Internet deviendra bientôt une supernova spectaculaire et qu’en 1996, il s’effondrera catastrophiquement ». 1b. Peter Schiff, 2021 : « Le bitcoin n’est pas une monnaie. C’est juste utilisé pour la spéculation. Je ne pense pas que ces collections de bitcoins vaudront quoi que ce soit lorsque la musique s’arrêtera.

2a. Cadres de Western Union sur le téléphone d’Alexander Graham Bell, 1876 : « Son appareil n’est guère plus qu’un jouet. » 2b. Donald Trump, 2021 : « Bitcoin ressemble à une arnaque. Je n’aime pas ça parce que c’est une autre monnaie en concurrence avec le dollar.

3a. Stanley Mosely, 1905 : « C’est un non-sens total de croire que les machines volantes fonctionneront un jour. » 3b. Charlie Munger, 2021 : « Je déteste le succès du bitcoin. Je pense que tout ce foutu développement est dégoûtant et contraire aux intérêts de la civilisation. »

Cette liste, bien que courte, est révélatrice des fameuses forces dirigées contre Bitcoin. Comme nous pouvons le voir, Bitcoin est en bonne compagnie avec tant d’enracinement contre lui. Si ces exemples du passé sont une indication, Bitcoin est en passe d’être adopté en masse et de changer le monde au panthéon des grandes inventions à travers l’histoire.

Ceci est un article invité par Josh Doña. Les opinions exprimées sont entièrement les leurs et ne reflètent pas nécessairement celles de BTC, Inc. ou Bitcoin Magazine.