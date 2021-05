Une livraison spéciale de JJ Barnes et Steve Mancha

Rare Stampers Vol.1 aurait pu être un meilleur titre, mais le jeu de mots n’aurait pas fonctionné. Dos à dos sur un album de Stax, une face sur le vinyle original de 1969, Rare Stamps Vol.1 correspond à deux des plus grandes voix soul de Detroit, JJ Barnes et Steve Mancha – mais Stax était un label sudiste, n’est-ce pas? Que faisaient-ils en apparaissant sur cette citadelle de l’âme de Memphis? Et pourquoi l’un ou l’autre n’est-il pas devenu des stars? Les deux ont acquis un statut légendaire sur le Scène soul du nord, un signe certain qu’ils n’ont pas vraiment grandi à leur apogée, car de nombreux fans du Nord préfèrent les écouteurs exclusifs aux sons du marché de masse. Mais il ne faut pas beaucoup d’écouter Rare Stamps Vol.1 pour apprendre que JJ Barnes et Steve Mancha avaient du talent pour égaler les superstars de la soul, même s’ils n’obtenaient pas les pauses dont les autres jouissaient.

Groovesville va au sud

Ces deux artistes ont vu la sortie sur Stax lorsque leur producteur, Don Davis, a attelé sa société de production Groovesville et son label à la Memphis société. Davis était sur la scène soul de Detroit depuis la fin des années 50, et a joué sur des sessions de Motown ( «De l’argent (c’est ce que je veux»)) de Barrett Strong, par exemple) avant de se retirer en tant que producteur. Il a fait beaucoup de disques à United Sound Systems, le premier véritable centre d’enregistrement de Detroit, juste après Motown’s Hitsville dans la hiérarchie des studios soul de la ville.

Rare Stamps Vol.1 sonne Detroit; vous ne le confondriez jamais avec un enregistrement Memphis. C’est une des raisons pour lesquelles les bons côtés tels que «Baby Please Come Back Home» de Barnes n’ont pas fait aussi bien qu’ils auraient pu quand Stax les a publiés au Royaume-Uni; Les DJ étaient probablement déconcertés par ce matériel Motownesque apparaissant sur l’étiquette. L’album sonne également plus tôt que sa date de sortie de mai 1969, avec les airs glorieux de Mancha, en particulier, sonnant au milieu des années 60 – c’est à ce moment-là qu’ils ont été enregistrés. Un autre problème était que le monde avait déjà Marvin Gaye. La voix de Barnes avait une ressemblance étrange et entièrement accidentelle avec celle de la légende de Motown, et Mancha était aussi un peu comme Marv, comme en témoigne le merveilleux «Don’t Make Me A Story Teller» (et, mon garçon, en témoigne-t-il) . Les chances étaient contre leur succès à Stax, alors, mais cela ne rend pas Rare Stamps Vol.1 pas moins, euh, merveilleux – et cela signifie, malheureusement, que l’album est à la hauteur de son titre. Ce sont de grands disques d’âme qui sont des objets de collection.

L’âme des années 60 de qualité supérieure incarnée

Le côté de Barnes regorge de thrillers. «Chains Of Love» est un super groover R&B adapté pour accompagner n’importe quel smash de Detroit orienté dancefloor de 1966-67. “Now That I Got You Back” a une intro nue et simple qui offre quelques indices sur la majesté de la chanson proprement dite. «Easy Living», qui voyait le service comme une face B britannique, a tout le drame d’une production de Norman Whitfield, son piano saisissant, son xylophone et son introduction orchestrale plus évocateurs d’une bande originale de film à suspense, pas d’une piste soul passionnante et émouvante . «Sweet Sherry» est devenu un favori de la soul du Nord, se dirigeant vers un refrain qui résonne sur mille dancefloors. «Baby Please Come Back Home» a depuis longtemps détruit les cœurs et les hanches. C’est une âme des années 60 de qualité supérieure incarnée.

Steve Mancha obtient six chansons pour confirmer ses références en tant que héros de Detroit; Premièrement, le plaidoyer «Keep The Faith» a donné un credo à toute la nation des âmes du Nord. “Don’t Make Me A Story Teller” et la ballade flottante et sincère “I Don’t Wanna Lose You” ont fait les charts R&B américains en 1966 et 67; «Hate Yourself In The Morning», publié pour la première fois en tant que 7 »en 1968, est le récit brûlant d’un homme trompé; sa face B originale, «A Love Like Yours», a à nouveau des nuances de Marvin Gaye dans la voix. La clôture «Just Keep On Loving Me» est la chose la plus datée ici, avec un cha-cha-cha qui s’arrête qui est comme l’âme ’63 bien qu’il ait été publié pour la première fois en ’67.

Pas seulement un album, mais une ressource

Rare Stamps Vol.1 n’a pas mis le feu au monde, mais il ne fait aucun doute sur sa crédibilité émouvante. Le label a utilisé le concept pour sortir deux autres volumes, par Eddie Floyd et Johnnie Taylor. Ce dernier est la clé de la sortie de l’édition de Barnes and Mancha: Stax a amené le patron de Groovesville, Don Davis, au label pour lui permettre de suivre les développements de la soul de Detroit.

Davis a livré un smash avec Taylor’s “Qui fait l’amour”, donnant à son catalogue un cachet considérable à la société Memphis. D’où les thrillers de Detroit de Barnes et Mancha qui reçoivent une sortie sur une empreinte improbable. Deux des côtés de Mancha ont été repris sur un autre album de Stax de 1969, Boy Meets Girl, avec Taylor et Carla Thomas livrant une coupe beaucoup plus contemporaine de «Just Keep On Loving Me» et Thomas et Eddie Floyd transformant «Don’t Make Me Un conteur d’histoire. » Rare Stamps Vol.1 n’était pas seulement un album, c’était une ressource.

Barnes a encore battu de beaux records sur les labels Perception, Contempo, Inferno et Motorcity, mais aucun n’a réussi la percée qu’il méritait. Mancha est devenu fortement lié aux étiquettes Hot Wax et Invictus appartenant à Holland-Dozier-Holland, chantant avec 100 Proof Aged In Soul et The 8th Day, et a brièvement travaillé avec le Parlement. La renommée en solo n’a jamais été la sienne non plus. Les meilleurs disques des deux chanteurs, avec juste une poignée manquante, peuvent être trouvés ici, sur leur album improbable de Memphis.

