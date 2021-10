Une livrée unique Red Bull Honda ajoutée au jeu F1 2021

La livrée spéciale que Red Bull a présentée au Grand Prix de Turquie a maintenant été ajoutée au jeu vidéo Formula 1 2021.

Red Bull et le fournisseur de moteurs Honda travaillent en tant que partenaires depuis 2019, et maintenant, en 2021, la bataille contre Mercedes est lancée alors que Red Bull soutient la poussée de Max Verstappen pour le championnat des pilotes, tandis que Red Bull cherche à amener Mercedes dans les constructeurs.

2021 sera cependant la dernière saison du partenariat Red Bull et Honda, ce dernier quittant la Formule 1 à la fin de la saison pour se concentrer sur des projets neutres en carbone.

Ainsi, en hommage à leur fournisseur de moteurs en partance, Red Bull a présenté une élégante livrée blanche à Istanbul Park tout au long du Grand Prix de Turquie.

Et cette livrée vivra également dans le monde numérique de la Formule 1 dans le cadre du jeu F1 2021.

Venir à vous 💌 Notre livrée est maintenant disponible dans @Formula1game 🎮 pic.twitter.com/n82GamlL5u – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 13 octobre 2021

Cela s’est avéré être un week-end de course positif pour Red Bull en Turquie, d’autant plus qu’ils ont manqué de rythme par rapport à leurs rivaux Mercedes pendant la grande majorité du week-end de course.

Verstappen franchirait la ligne P2 et avec le rival pour le titre Lewis Hamilton terminant P5, cela signifiait que Verstappen revenait en tête du championnat des pilotes.

Le Néerlandais prend désormais six points d’avance sur Hamilton pour le prochain Grand Prix des États-Unis.

Un résultat aussi positif n’aurait peut-être pas été possible sans l’intervention du coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, qui a fait une solide démonstration défensive pour s’assurer que la charge de Hamilton dans le peloton de la 11e place sur la grille prend fin.

Perez a même été contraint de revenir de l’entrée de la voie des stands pour se défendre contre Hamilton, gardant la ligne intérieure dans le dernier virage, puis repoussant Hamilton dans le virage 1 après une course d’accélération dans la ligne droite de départ/arrivée.

Perez monterait également sur le podium en P3, sa première visite depuis le Grand Prix de France en juin.