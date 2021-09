Une loi et un ordre de sortie: la star de SVU ne sait apparemment pas pourquoi ils partent

Demore Barnes est allé sur Instagram pour s’adresser aux fans et expliquer autant qu’il le pouvait sur ce qu’il sait et ne sait pas concernant SVU écrivant son personnage. En énumérant les choses qu’il sait, il a inclus le rite de passage d’apparaître sur SVU, son sens de l’honneur et de la fierté d’aider SVU pendant la saison de COVID, sa fierté de représenter le premier chef adjoint noir de l’histoire de SVU et sa gratitude envers les acteurs, l’équipe, les producteurs exécutifs, Wolf Entertainment et NBC, avec Mariska Hargitay obtenant une mention spécifique pour, comme il l’a dit, “le fer de lance de mon passage à la série régulière”. Quant à ce qu’il ne sait pas… eh bien, Barnes a partagé :