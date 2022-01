Une loi pandémie n’empêcherait pas les juges de valider les restrictions

09/01/2022 à 09:35 CET

Cristina Gallardo

L’arrivée de la sixième vague et les restrictions à la vie sociale imposées par les administrations régionales, comme le couvre-feu dont la prolongation vient d’être entérinée par le Tribunal supérieur de justice de Catalogne (TSJC), mettent une fois de plus le débat sur la nécessité ou non d’une loi spécifique pandémie réglementer de manière plus spécifique les actions de l’administration et protéger les droits des citoyens.

Les experts juridiques consultés par El Periódico de España doutent cependant que l’ouverture d’un processus législatif à ce stade soit vraiment utile, car, bien que aiderait à réduire les disparités de critères entre territoires et instances judiciaires, ne jamais réduire les inégalités à zéro, car chaque fois qu’il y a une restriction des droits fondamentaux, le validation par un juge.

En ce qui concerne les mesures à adopter, il existe aujourd’hui des deux réponses juridiques à la pandémie. La première, selon les magistrats contentieux-administratifs consultés, est prévue par les états d’exception de la loi organique de 1981, affaire que la Cour constitutionnelle (TC) a tranchée contre les deux états d’alerte décrétés par le Gouvernement car elle comprend que ils ont suspendu les droits fondamentaux au lieu de les limiter.

En ce qui concerne le second, il veille à l’application de la loi générale de la santé de 1986 – qui est une norme ordinaire – et de la loi des mesures spéciales de santé publique, de la même année et de nature organique. Les deux ont été utilisés par la Cour suprême pour valider les restrictions de droits imposées par les communautés autonomes.

Ces sources rappellent que la Chambre contentieuse-administrative de la Cour suprême a reconnu la suffisance de ce cadre juridique pour adopter des mesures limitant les droits fondamentaux, même s’ils n’excluent pas qu’une loi pandémique spécifique ait pu être choisie.

Les problèmes

Cependant, les juristes consultés coïncident pour souligner les problèmes que pourrait poser le traitement d’une nouvelle loi, puisqu’il s’agit de déterminer si elle doit être organique ou non, et la précision de son contenu. « Si cette pandémie a montré quelque chose, c’est que jeLes clauses générales sont plus utiles car la réalité dépasse les prévisions du législateur lorsqu’il établit un règlement détaillé », ajoutent les experts consultés par El Periódico de España.

c’est-à-dire avec le courant la jurisprudence créée au cours de la dernière année et demie suffit, surtout si les vagues sont de moins en moins meurtrières. « Mais notre jurisprudence n’empêche pas, ce n’est pas un obstacle pour que la loi soit faite pour les futures pandémies », admettent-ils.

La suffisance de la réglementation actuelle est également soulignée par les constitutionnalistes consultés, qui insistent sur le fait que « la législation sanitaire ordinaire et organique établit déjà les mesures qui peuvent être prises et ne peut aller au-delà de ce que la Constitution établit ».

Pour les mesures extraordinaires, précisent-ils, il y a l’état d’alerte, notamment prévu pour les cas d’épidémie. La supposée nécessité d’une nouvelle loi sur la pandémie est, pour cet expert, « une excuse politique pour s’opposer à toutes les mesures qui sont adoptés avec la législation en vigueur ».

D’autres problèmes à résoudre lors de l’ouverture du melon d’une nouvelle loi, disent les experts, concerne le respect des compétences en matière des communautés autonomes. En tout état de cause, ils recommandent que, si elle est abordée, la règle ne soit pas prise « à la légère » et être convenu par consensus, ce qui semble compliqué dans la situation politique actuelle.

Les compétences

D’autres juristes consultés soulignent que, plus qu’une nouvelle loi sur la pandémie, une réforme de la loi qui encadre les états d’alerte, d’exception et de siège aurait épargné au Gouvernement, par exemple, la double déclaration d’inconstitutionnalité émise par le TC. Si elle est abordée, la norme devrait, dans tous les cas, être très claire quelle est la responsabilité de l’Etat et qu’en est-il des communautés autonomes, « et ne pas faire appel à la co-gouvernance comme une ruse pour s’écarter », en plus d’aborder la question des vaccins.

Du domaine du droit, l’avocat Curro Nicolau, qui maintient plusieurs contentieux ouverts devant la Cour suprême et le TC pour violation de leurs droits pendant la pandémie, souligne à ce journal que «la fameuse loi sur les pandémies peut maintenant avoir moins de sens, car pendant l’année et demi que nous avons connu les différentes vagues, une jurisprudence a été générée qui est celle qui a qualifié la situation dans chaque cas « .

En premier lieu, l’aspect juridique des restrictions a été traité devant les juridictions contentieuses, bien que le gouvernement ait demandé une modification de la loi sur la juridiction contentieuse-administrative – elle touchait à l’article 10.8 – afin qu’elles soient les cours supérieures de justice. (TSJ) ceux qui déterminent la restriction de ces droits. Par la suite, le pourvoi en cassation a été introduit devant la Cour suprême, qui peut être déposé par les gouvernements autonomes ou par le ministère public, permettant à la Haute Cour de générer une doctrine de cassation sur ce que les juridictions supérieures établissent. « Donc, ce sont un peu les faits et les réalités qui ont puisé la sécurité juridique au-delà de la loi de l’an 86 de la Santé Publique ».

L’avis des juges

De la part des juges María Jesús del Barco, de l’Association professionnelle majoritaire de la magistrature (APM), rappelle que le président du gouvernement lui-même, Pedro Sánchez, avait déjà affirmé lors de la levée du premier état d’alerte une réglementation était nécessaire, bien que plus tard il il ne s’est matérialisé dans aucun projet.

« Si tu fais, vous évitez la dispersion des décisions des administrations autonomes et de la Cour suprême qui doivent les valider », admet-il, bien qu’il prévienne que la loi pour être utile devrait aller beaucoup en détail -établir des critères qui dépendent probablement de chaque type de pandémie-, car sinon il y a toujours une marge d’appréciation dans laquelle un juge doit entrer lorsqu’il affecte les droits fondamentaux du citoyen.

« En fin de compte, cela finirait toujours devant les juridictions supérieures« , la décision de Barco, qui ajoute que d’autres mesures, telles que celles qui affectent la capacité dans l’industrie hôtelière, n’affectent pas les droits fondamentaux, mais affectent d’autres droits économiques tels que le droit à la liberté d’entreprise, qui peuvent étayer les revendications des employeurs dans devant l’Administration.

Problème de santé

Du côté des juges progressistes et des juges pour la démocratie (JJpD), Ascensión Martín fait remarquer à El Periódico de España qu’il est difficile de se prononcer lorsque le contenu de la loi sur la pandémie en question est inconnu. « De toute façon c’est une question éminemment sanitaire et non juridique. Les lois ne résolvent parfois pas les problèmes de santé si elles ne contribuent pas simplement à leur amélioration, et je ne pense pas qu’une loi sur la pandémie aurait beaucoup changé la situation sanitaire en Espagne », souligne-t-il. En tout cas, et à condition que la loi affecte les droits fondamentaux des citoyens, son application « devrait avoir l’autorisation de l’organe judiciaire, l’appeler un tribunal contentieux, l’appeler TSJ ou l’appeler suprême », ajoute Martín.

Mesures, exigences et contrôles

Enfin, le porte-parole de l’Association des juges et magistrats de Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, n’est pas d’accord avec le reste en déclarant qu’un nouveau règlement pour les pandémies cela aurait été « très nécessaire depuis le début »Soit au moyen d’une nouvelle loi, soit en modifiant la législation sanitaire en vigueur. A son avis, il devrait préciser quel type de mesures peuvent être adoptées, qui, quelles exigences et avec quels contrôles, et « la procédure et la gestion auraient été simplifiées de la crise ».

« Nous saurions qui est l’autorité, si les communautés autonomes ou les ministres de la Justice, qui adopte chaque mesure, quelles seraient les exigences minimales pour l’appliquer ou quand le couvre-feu est justifié », ajoute-t-il à ce journal. Dans tous les cas, et s’ils n’étaient pas d’accord, alors les citoyens pourraient saisir la Cour suprême et un juge la réexaminerait ou d’autres types de contrôles pourraient être mis en place, comme dans les parlements régionaux, et tout serait plus clair et plus ordonné. »

Il admet, en tout cas, que Cela ne signifie pas que la disparité des décisions prendra fin . « Nous les juges disons que le cas est le cas, car une mesure appuyée par un rapport avec des données scientifiques n’est pas la même qu’une autre appuyée par un papier qui ne dit rien, mais la portée de la décision du juge serait réduite, ce qui aurait le critères pour l’adoption de mesures à caractère général ».

La législation sanitaire actuelle, avertit Fernández Vaquero, il n’a pas été conçu pour s’appliquer à des personnes en parfaite santé, à la population générale, mais aux personnes malades dans des zones limitées comme un billet d’avion, un hôtel, une école, etc. « Il ne s’agissait pas de dire à trois millions de Catalans qu’ils ne peuvent pas sortir de chez eux à 12 heures du soir », ajoute-t-il, pour conclure que « toute cette distorsion de la loi pour régler le problème est une perversion qui vient de l’inactivité du législateur ». .

Il signale l’exemple de la Cour suprême d’Aragon, qui prend toutes les mesures émises dans ce territoire devant la Cour constitutionnelle afin qu’elle puisse approuver si elles sont conformes à la Magna Carta. « on verra comment c’est résolu« , il est dit.