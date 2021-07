Une loi sur les coffres à butin sera proposée en Australie

Un homme politique australien a proposé un projet de loi qui empêcherait les loot boxes d’apparaître dans les jeux vidéo destinés aux enfants.

Tel que rapporté par The Daily Telegraph – et repéré par Kotaku – le député australien Andrew Wilkie devrait présenter le projet de loi sur la classification (Loot Boxes) à la mi-août. Cela fera en sorte que tous les jeux comportant des loot boxes reçoivent automatiquement une classification d’âge R18+, en plus d’un autre message consultatif avertissant du modèle commercial présent dans le jeu.

“En tant que pays, nous acceptons que les personnes de plus de 18 ans puissent jouer, mais faisons en sorte que cela soit pour les adultes et avertissons les parents”, a-t-il déclaré.

Il a poursuivi : « Ce n’est pas clair si c’est ce que les sociétés de jeux conçoivent, mais il va de soi qu’elles ont cet effet. Permettre aux très jeunes enfants de payer en espèces pour un événement aléatoire qui peut ou non les récompenser et qui répondrait à n’importe quelle définition du jeu. »

Le débat sur les loot box fait rage depuis des années dans l’industrie des jeux, mais le lancement de Star Wars Battlefront II fin 2017 a été le carburant qui a fait rugir l’incendie. Depuis que les gouvernements et les organismes de jeu du monde entier luttent contre ce problème.

Bien sûr, les sociétés de jeux se sont de plus en plus éloignées des boîtes à butin pour monétiser leurs produits au profit des systèmes de passe de combat. Certains grands titres, dont la franchise FIFA d’EA, utilisent toujours le modèle.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72340/loot-box-legislation-to-be-proposed-in-australia/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));