Une longue saison attend Norwich alors que Liverpool s’apprête à remporter la première victoire avec un but historique parmi la déroute

Roberto Firmino a marqué le 8 000e but de Liverpool en championnat de football alors que l’équipe de Jurgen Klopp a remporté une victoire de routine 3-0 sur Norwich à Carrow Road.

Le Brésilien n’était sur le terrain que depuis cinq minutes lorsqu’il a inscrit le deuxième de son équipe. Diogo Jota a ouvert le score en première mi-temps et Mohamed Salah a porté le score à 3-0.

Les Canaries espéraient faire un bon départ dans la vie en Premier League après leur retour du championnat. Ils ont eu du mal lors de leur dernière incursion dans l’élite et sont descendus directement.

Et cela pourrait bien être une nouvelle épreuve difficile pour les hommes de Daniel Farke sur la force de leur premier affrontement. Le défi pour le titre des Reds a frappé les tampons la saison dernière après la blessure de Virgil van Dijk, mais il était de retour dans la formation de départ.

Et l’international néerlandais fêtait un but à la 26e minute grâce à Diogo Jota. Le centre de Trent Alexander-Arnold a été touché par Mohamed Salah et est bien tombé pour l’international portugais.

Il a dépassé Tim Krul pour ouvrir le compte des Merseysiders pour 2021-2022. Norwich a commencé brillamment mais ce sont les visiteurs qui ont eu la première chance sur 10 minutes.

La tête de Jota était cependant directe sur Krul et le Néerlandais l’a renversé au-dessus de la barre. Salah a testé le gardien des East Anglians avec un tir à angle droit à la 18e minute, mais Krul était à la hauteur.

Deux minutes plus tard, Teemu Pukki a forcé Alisson à réaliser son premier arrêt de la saison après avoir été sélectionné par Todd Cantwell. Cantwell a ensuite tenté un tir audacieux depuis la ligne de touche après une mauvaise passe en retrait de Kostas Tsimikas.

Le joueur de 23 ans a tenté de lober le gardien des visiteurs, mais son effort a dérivé de peu. Norwich a tenu bon jusqu’à la mi-temps. Ils ont parfois eu du mal tout au long des 45 premières minutes, avec possession mais pas de produit final.

Hurlé par les fidèles au téléphone, Norwich est sorti des blocs en volant après la pause et a forcé un corner tôt. Mais, encore une fois, c’était trop facile à collectionner pour Alisson.

Et ils ont failli en payer le prix puisque Max Aarons a été contraint de bloquer sur la ligne du tir de Sadio Mane deux minutes plus tard.

Les sous-marins Livepool font l’affaire

Liverpool a commencé à dominer au fur et à mesure que la mi-temps progressait, Alexander-Arnold manquant de peu avec un coup franc de marque. Mais ils n’ont pas pu trouver le deuxième but et Jurgen Klopp a opté pour un double changement à l’heure de jeu.

Firmino et Fabinho ont remplacé Jota et Alex Oxlade-Chamberlain, qui ont eu du mal à avoir un réel impact. Et il n’a fallu que cinq minutes à Firmino pour ajouter un deuxième but et terminer le match en combat.

Le ballon s’est cassé pour Salah dans la surface après que le tir initial de Mane a été bloqué par Grant Hanley. Mais l’international égyptien a choisi de ne pas tirer et a choisi le Brésilien qui ne pouvait pas manquer à bout portant.

Les deux autres clubs promus – Brentford et Watford – ont tous deux remporté leur premier match, mais un coup du chapeau semblait désormais improbable. Et c’est devenu impossible puisque Salah a ajouté un troisième à la 74e minute.

C’était le cinquième week-end consécutif d’ouverture de Premier League au cours duquel il marquait. Le joueur de 29 ans a bien contrôlé le ballon avant de tirer sur Krul depuis le bord de la surface.

Les Canaris ont menacé vers la fin du match et Alisson a été contraint à trois arrêts coup sur coup.

Mais ce fut une nuit confortable pour les charges de Klopp qui ont mis un marqueur qu’ils sont prêts à combattre Manchester City cette saison.